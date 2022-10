Karim El Bakkaoui und der SV Erbenheim gewinnen das Derby gegen Nordstadt am DOnnerstagabend. – Foto: Willi Roth

SV Erbenheim nach Derbysieg weiter oben dabei Am Donnerstag im Nachbarschaftsduell gegen Nordenstadt 2:0 gewonnen+++ Starke Defensive+++Sonntag wartet der Tabellenvorletzte auf den SV

Erbenheim. Der SV Erbenheim, Tabellendritter in der Kreisoberliga Wiesbaden, hat am Donnerstag den TuS Nordenstadt besiegt. Spielertrainer Karim El Bakkaoui ist mächtig stolz auf seine Jungs, sieht aber an einigen Stellen auch Verbesserungspotenzial.

Derby-Time gegen Nordenstadt "In einem Derby gelten andere Regeln, da ist der Tabellenplatz egal", sagt El Bakkaoui. Zwar ist Nordenstadt nach der 2:0 Niederlage Tabellenletzter, in der Partie am Donnerstagabend habe man davon aber nicht viel gemerkt. Der TuS habe seine Aufgabe gut gemacht, am Ende sei der Sieg für Erbenheim aber verdient gewesen, sagt der 37-jährige Spielertrainer.

Auch die Vorbereitung auf dieses Duell sei ein wenig anders gewesen. "Für das Nachbarschaftsduell waren die Jungs motiviert, da musste ich nicht viel machen", sagt El Bakkaoui. "Großes Lob an die Defensivarbeit der gesamten Mannschaft" Schon am vergangen Wochenende spielte der SV gegen den 1.FC Naurod zu Null, auch gegen Nordenstadt ist das den erbenheimer Jungs gelungen.

Rene Roth und Hicham Boukraa, beide Torwart bei dem SV, seien ein wichtiger Bestandteil der Defensive. "Die Jungs wechseln sich im Tor ab, das funktioniert gut. Aber die Defensivarbeit fängt bei uns schon vorne an", betont Mittelfeldspieler EL Bakkaoui. Jeder sei an der Defensivarbeit beteiligt. Selbst die Stürmer arbeiten mit nach hinten, sagt der 37-Jährige. Das seine Jungs gleichzeitig einen sauberen Fußball spielen und mit ihrer Spielstärke Duelle für sich gewinnen, das ist El Bakkaoui wichtig. Starke Leistung der gesamten Mannschaft, Chancen müssen noch öfter genutzt werden Die Trainingseinstellung, die Motivation in Spielen, die Qualität und der Umgang miteinander, alles stimme in der Mannschaft. "Ich kann jeden Einzelnen loben. Die Jungs spielen weitaus besser, als es normal ist in der Kreisoberliga", sagt der Trainer.

Trotzdem ziehe es sich durch die Saison, dass das Team einige Chancen liegenlasse und somit "dumme Punkte" verliere. "Sind wir konsequenter vor dem Tor und machen die Dinger, dann könnten wir locker sechs Punkte mehr haben und ganz oben in der Tabelle stehen", sagt El Bakkaoui. Drei Spiele in sechs Tagen El Bakkaoui selbst stand in den letzten drei Spielen auf dem Platz. Zusätzlich bestritt er am vergangenen Dienstag das Legendenspiel, so dass er auf ganze drei Spiele in sechs Tagen kommt. "Irgendwann merkst du das natürlich. Ich würde gerne mal ein Spiel aussetzen, aber das ist aufgrund der vielen Verletzen momentan eher schwierig", sagt der Spielertrainer. Zu den Langzeitverletzten Marvin Funk und Sven Heinze, die langsam wieder im Training einsteigen, kommen Rachid Kachoudi und Farid Salhi, beide 40 Jahre alt, die sich am Sonntag im Spiel gegen den 1.FC Naurod verletzt haben und nun ausfallen. Am Sonntag klopft Biebrich an Der FV Biebrich II ist nach dem Sieg beim SC Kohlheck Tabellenvorletzter, man dürfe die Truppe aber trotzdem nicht unterschätzen, sagt der SV Trainer, "Wichtig ist es, dass wir jeden Gegner respektieren und uns gut auf die Spiele vorbereiten." Zudem habe der FV eine gute junge Truppe und der Tabellenplatz spiegle das eigentliche Können der Mannschaft von Trainer Orkan Yurtseven nicht wieder.

