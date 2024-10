SV Eintracht Walldorf - FC Frauenweiler 2 (1:2) Wir reisten zum Abendspiel unter Flutlicht nach Walldorf mit einem klaren Ziel: Die 3 Punkte müssen mit nach Frauenweiler! Nach unserem Aufwärtstrend in den letzten Spielen und der passenden Motivation waren wir von Beginn an voll fokussiert. Bereits in der ersten Minute zeigten die Jungs das richtige Engagement, den Willen und vor allem den Mut, nach vorne zu spielen.

In der ersten Halbzeit konnten wir ein klares Chancenplus für uns verbuchen, doch Walldorf machte es uns keineswegs einfach. Sie agierten aggressiv, verteidigten unsere Angriffe mit allem, was sie hatten, und setzten mit ihren schnellen Offensivspielern vereinzelte Nadelstiche. Unsere Defensive jedoch, war heute in Topform und erstickte die meisten dieser Vorstöße im Keim. Mit einem 0:0 gingen wir in die Halbzeitpause, ein Zwischenstand, der dem Verlauf der ersten Hälfte nicht gerecht wurde. Wir waren die spielbestimmende Mannschaft, aber der letzte Funke fehlte noch. In der Halbzeitpause nahmen wir taktische Anpassungen vor und fanden so den Schlüssel zum Erfolg.