SV Eintracht Hohkeppel besetzt zwei wichtige Posten neu

Bilal Aziz Özer, der künftig Cheftrainer Pablo Gonzalez-Huerta assistieren wird, bringt eine beeindruckende Vita als aktiver Spieler mit. Der 40-Jährige absolvierte in seiner Karriere unter anderem 42 Einsätze in der ersten türkischen Liga und weitere 112 Partien in der zweithöchsten Spielklasse des Landes. In Deutschland stand Aziz zudem für den FC Schalke 04 II, den VfL Osnabrück, Rot-Weiss Essen und Kickers Emden auf dem Platz. Für Osnabrück war er am Aufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt, insgesamt kam er auf 22 Spiele im deutschen Unterhaus sowie 26 Einsätze in der Regionalliga Nord.

Aziz spielte in seiner Jugend unter anderem beim FC Schalke 04, mit dessen B-Jugend er deutscher Meister wurde. Nun tritt er in Hohkeppel die Nachfolge von Amir-Ali Mostowfi an, der den Verein nach mehreren Jahren als Co-Trainer verlassen hat. „Bilal bringt jede Menge höherklassige Erfahrung als Spieler mit und hat in seiner Karriere so gut wie alles erlebt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat“, erklärt Sportdirektor Kevin Theisen in einer Vereinsmeldung.