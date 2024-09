SV Diestelbruch-Mosebeck gewinnt gegen SG Brakelsiek / Wöbbel

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Schieder-Schwalenberg

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 5

Spielbericht: SG Brakelsiek / Wöbbel gegen SV Diestelbruch-Mosebeck 1:3 (0:1)

Schieder-Schwalenberg. Mit 3:1 setzen sich die Diestelbruch-Mosebecker am Sonntag souverän gegen die Gastgeber der SG Brakelsiek / Wöbbel durch. Schiri Sod Miho (Detmold) ist schwer beschäftigt. Sage und schreibe sieben Karten inklusive eines Platzverweises kommen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Die erste Halbzeit startet zäh. Kurz vor dem Abpfiff der ersten Halbzeit erzielt Jannik Rother den ersten Treffer und bringt die Gastgeber ins Schwitzen (36). Erst in der zweiten Halbzeit können die Brakelsieker aufholen: In Minute 75 fällt das Gegentor via Strafstoß durch Thore Wolf. Unentschieden. Diestelbruch-Mosebecks Max Pape kann seinem Team in Minute 79 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

In den letzten Minuten versuchen beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Dennis Gillich kommt rein für Jonas Nolte. Auf der Gastseite springt Fabian Richts für Ken Oliver Gill ein.

Das Ende der Partie ist in greifbarer Nähe, da fällt dann noch ein Treffer: Drei Minuten vor Abpfiff manövriert Justus Lopsien den Ball mit Erfolg hinter die gegnerische Linie und kann den Abstand zum 1:3 vergrößern. Damit ist der Triumph der Diestelbruch-Mosebecker gesichert (87). Platz zwei gehört ihnen. Die Brakelsieker rutschen auf Platz 14 ab.

Tore fallen keine mehr.

Die Aufstellungen: SG Brakelsiek / Wöbbel - SV Diestelbruch-Mosebeck

SG Brakelsiek / Wöbbel: Jonas Nolte (1), Arne Fuhrmann (2), Thore Wolf (31), Lasse Grandt (11), Jonas Mehret (32), Rhys Dunning (4), Tino Dittrich (6), Cedric Göke (10), Pascal Hannibal (8), Marcel Ostermann (5), Felix Kempe (17)

SV Diestelbruch-Mosebeck: Ken Oliver Gill (16), Robin Meier (6), Leonard Schlegel (1), Mohamed Somah (12), Vladyslav Kozlovskyi (10), Jannik Rother (17), Luca Joel Pape (2), Maximilian Herms (4), Hedon Alushi (19), Max Pape (22), Jan Lukas (11)

Schiedsrichter: Sod Miho (Detmold)

Assistent: Stefan Bode



Themenseite: Kreisliga A Detmold

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.