SV Budberg: Vier Torhüter für zwei Testspiele

Landesligist SV Budberg testet am Samstag beim VfL Rheinhausen und am Sonntag gegen den SV Rindern. Alle vier Torhüter kommen zum Einsatz. Top-Stürmer Moritz Paul ist zurück im Lauftraining.

Alle Torhüter erhalten eine Chance - kehrt To-Torjäger Paul zurück?

Vier Torhüter hat Fußball-Landesligist SV Budberg im Kader für die Saison 2024/25. An diesem Wochenende werden Marc Anders, Lorenz Delgado, David Dohmen und Marius Ebener für jeweils 45 Minuten die Gelegenheit bekommen, sich in Testspielen zu beweisen. In der ersten Vorbereitungspartie über 90 Minuten tritt der SVB heute, 15.30 Uhr, auswärts beim A-Ligisten VfL Rheinhausen an. Am Sonntag, 15 Uhr, gastiert der SV Rindern aus der Bezirksliga im Scania-Sportpark.