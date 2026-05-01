SV Budberg patzt, Viktoria Goch überzeugt

Der SV Budberg hat gepatzt. – Foto: Cindy Jahn

Ein kräftig zerpflückter, dafür aber extrem spannender Spieltag wartet in der Landesliga, Gruppe 2. Los ging es bereits am Donnerstagabend. Spitzenreiter SV Budberg wollte gegen den VfB Speldorf vorlegen und die Konkurrenz unter Druck setzen - am Ende stand ein spektakuläres 4:4. Zeitgleich besiegte Viktoria Goch die SGS Schönebeck. Der Freitag steht ganz im Zeichen des Derbys zwischen dem SV Scherpenberg und dem 1. FC Lintfort, am Samstag gibt es Abstiegskampf pur zwischen dem Mülheimer FC 97 und Rhenania Bottrop. Diese Partien gib es außerdem.

So hatte sich der SV Budberg den Tanz in den Mai sicher nicht vorgestellt. Vor rund 350 Zuschauern wollte der Tabellenführer gegen den VfB Speldorf eigentlich einen Sieg einfahren und die Konkurrenz unter Druck setzen. Geklappt hat das nicht. Schon nach 16 Minuten fiel der erste Gegentreffer. Yassin Merzagua stand genau richtig und musste nur noch einschieben. Der SVB kämpfte sich zurück ins Spiel. Ole Egging köpfte nach einer Ecke zum Ausgleich ein (28.), dann eroberte Budberg im Mittelfeld den Ball - Lennart Hahn schloss kurz vor der Pause den Konter zum 2:1 ab (41.). Als Felix Weyhofen kurz nach dem Seitenwechsel auf 3:1 erhöhte (51.), schien die Sache eigentlich klar, doch Bradley Asoh brachte die Speldorfer noch einmal heran (63.), Moritz Paul traf kurz darauf zum 4:2 (70.). Der VfB gab nicht auf und konnte zunächst durch Destine Onyemere auf 3:4 verkürzen (84.), zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit folgte der Ausgleich. Merzagua sicherte seiner Mannschaft mit dem Doppelpack einen Punkt.

Eine klare Angelegenheit war das Heimspiel von Viktoria Goch gegen die SGS Essen. Die Führung erzielte Elias Koenen nach 20 Spielminuten, Luiz-Simon Kreisköther glich mit der ersten nennenswerten Chance der Essener nur zwei Minuten später aus. Nach dem Seitenwechsel folgte die Gala-Vorstellung von Levon Kürkciyan. Der Angreifer der Gocher traf zwischen der 50. und 65. Minute dreifach - die Vorentscheidung. Luca Palla schraubte das Ergebnis wenig später auf 5:1 in die Höhe (72.). Die Essener konnten in der Schlussphase zwar noch einmal verkürzen, doch der Treffer von Dennis Czok war kaum mehr als ein wenig Ergebniskosmetik (80.).