SV Budberg II kann Meister werden, falls der Büdericher SV hilft

Wird Ulf Deutz an diesem Wochenende Meistertrainer? – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Spieltag 33 in der Kreisliga A Moers: Der SV Budberg II steht vor der Meisterschaft und damit dem Bezirksliga-Aufstieg. Vorausgesetzt sind ein eigener Sieg gegen den GSV Moers II und maximal ein Remis zwischen dem SSV Lüttingen dem Büdericher SV.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SSV Lüttingen Lüttingen Büdericher SV BüdericherSV 15:00 PUSH

Spieltext Lüttingen - BüdericherSV

Spieltext FC Alpen - SV Millingen

Spieltext SV Menzelen - FC Meerfeld

Spieltext Schwafheim - C. Rheinberg

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TV Asberg TV Asberg Rumelner TV Rumelner TV 15:00 live PUSH

Spieltext TV Asberg - Rumelner TV

Spieltext FC Neuk.-Vlu II - Hohenbudb.

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 17:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - TV Asberg

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen

So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II

So., 07.06.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim

So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

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