SV Budberg II ist klar vorn, aber auch Menzelen & Rheinhausen stark

Gute Leistungen des SV Budberg II. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

UPDATE: Der SV Budberg II dominiert die Elf der Woche, aber auch der SV Menzelen und der VfL Rheinhausen II sind stark.

Spieltag 31: In der Kreisliga A Moers bleibt das Titelrennen extrem eng: SV Budberg II verteidigt Platz eins gegen SV Millingen, während TV Asberg dank eines späten Treffers gegen SpVgg Rheurdt-Schaephuysen den Anschluss hält. Dahinter feiern VfL Rheinhausen und SV Menzelen wichtige Siege, während ESV Hohenbudberg in letzter Sekunde Punkte liegen lässt.

SV Budberg II hat seine Pflichtaufgabe souverän gelöst und die Tabellenführung zurückerobert. Gegen SV Millingen sorgte Benedikt Franke bereits früh für die Führung, ehe ein Eigentor von Luca Jonas Christmann den Vorsprung schnell ausbaute. Noch vor der Pause stellte Deniz Ucan den Endstand her, wodurch die Gastgeber früh für klare Verhältnisse sorgten. Besonders die frühe Effizienz der Gastgeber machte den Unterschied, denn bereits nach 44 Minuten war die Begegnung praktisch entschieden.

Mit dem Erfolg zieht Budberg wieder an SSV Lüttingen vorbei und übernimmt Rang eins zurück. Das Titelrennen bleibt damit hochspannend, zumal auch TV Asberg weiterhin in Reichweite lauert. Für Millingen verschärft sich die Lage am Tabellenende dagegen weiter, nachdem erneut keine Punkte hinzukamen.

TV Asberg gewann ein wildes Offensivspiel erst in letzter Minute. Die Gäste gingen zweimal in Führung, zunächst durch Paul Haag, später durch Robin Kuypers, doch Asberg antwortete jeweils schnell. Nach dem Seitenwechsel drehte der Tabellenverfolger die Partie zunächst durch Konstantinos Siainis, ehe erneut Haag ausglich. Als Vieles bereits auf ein Remis hindeutete, traf Ogün Sengül in der Schlussminute zum umjubelten Sieg. Asberg bleibt damit mitten im Titelrennen und hält direkten Kontakt zu Budberg und Lüttingen. Rheurdt-Schaephuysen zeigte offensiv eine starke Leistung, belohnte sich aber nicht.

Eine turbulente Schlussphase bescherte SV Sonsbeck II einen wichtigen Heimsieg. Nach einem Eigentor von Nico Tschuschke gingen die Gastgeber zunächst in Führung, ehe Jos Brunck kurz vor Schluss ausglich. In der Nachspielzeit unterlief dann ausgerechnet Danil Samsonov ein weiteres Eigentor, das Sonsbeck den Sieg brachte. Zusätzlich sah Tschuschke wegen Unsportlichkeit Gelb-Rot. Sonsbeck sammelt damit wichtige Zähler im unteren Mittelfeld, Neukirchen-Vluyn verliert dagegen den Anschluss an die Spitzengruppe.

Die Partie bot eine kuriose Anfangsphase mit mehreren schnellen Treffern. Valentine Forsab und Pascal Rusch trafen jeweils für den Büdericher SV, ehe Russ Bryand Soh Fotso noch vor der Pause verkürzte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ben Satzinger, bevor die Gastgeber durch Jan Aigner noch einmal Hoffnung schöpften. Büderich bringt den Vorsprung letztlich über die Zeit und verschafft sich etwas Abstand zu den unteren Rängen.

FC Viktoria Alpen verschafft sich mit dem Heimsieg etwas Luft im unteren Bereich der Tabelle. Besonders Domenik Algra mit einem Doppelpack legte früh den Grundstein, ehe Nils Speicher kurz vor der Pause nachlegte. Meerfeld hielt über Nadim Mandel und später Kayodie Jacob Eniola dagegen, kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Alpen sammelt damit wichtige Punkte im Kampf um die hinteren Plätze, Meerfeld bleibt weiter stark gefährdet.

Nach frühem Rückstand drehte VfL Rheinhausen die Partie eindrucksvoll und setzte sich am Ende deutlich durch. Kim Weickart, Ahmaed Talha Yanaray und Emirhan Dogan brachten die Gastgeber schon vor der Pause auf die Siegerstraße. Zwar verkürzte Jonas Baumbach zwischenzeitlich erneut, doch Rheinhausen legte in der Schlussphase durch Schamil Kunji und Leon Skorwider weiter nach. Rheinhausen verbessert sich damit weiter im Tabellenmittelfeld, Rheinberg kassiert dagegen erneut viele Gegentreffer und bleibt tief im Keller.

SV Menzelen dreht die Partie nach Rückstand und feiert einen wichtigen Heimerfolg. Zwar brachte Granit Haliti den Rumelner TV zunächst in Führung, doch kurz vor der Pause glich Luca Terfloth aus. In der Schlussphase avancierte Mario Alkämper mit zwei Treffern zum Matchwinner. Menzelen baut damit den Vorsprung auf die gefährdeten Plätze aus, Rumeln verliert weiter an Konstanz.

ESV Hohenbudberg sah lange wie der Sieger aus, nachdem Torjäger Samet Altun kurz vor der Pause getroffen hatte. SV Schwafheim gab sich jedoch nicht auf und belohnte sich tief in der Nachspielzeit durch Hayate Abe noch mit dem Ausgleich. Für Hohenbudberg ist das späte Gegentor ein ärgerlicher Rückschlag, Schwafheim dagegen beweist erneut Moral und bleibt im gesicherten Mittelfeld stabil.

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Sa., 16.05.26 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Budberg II

So., 17.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 17.05.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - TV Asberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Menzelen

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Millingen - SSV Lüttingen

So., 17.05.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - VfL Rheinhausen

So., 17.05.26 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Sonsbeck II

So., 17.05.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim



33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Budberg II - GSV Moers II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Sonsbeck II

So., 31.05.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - Büdericher SV

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Millingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Asberg - Rumelner TV

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Moers-Meerfeld

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - Concordia Rheinberg

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - ESV Hohenbudberg



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 17:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 07.06.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - TV Asberg

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Millingen - VfL Rheinhausen

So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Moers II - SSV Lüttingen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg II

So., 07.06.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim

So., 07.06.26 15:30 Uhr Rumelner TV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

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