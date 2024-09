SV Bondorf geht mit zunehmender Spieldauer die Luft aus

Mit Spannung sahen wir dem ersten Spiel unserer neu formierten Reservemannschaft entgegen. In Hälfte eins sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel in dem die Gastgeber in der 24. Spielminute nach einem Eckball und dem folgenden Kopfball mit 1:0 in Führung gingen.

Mit diesem Unentschieden ging es in die Pause.

Nach der Pause erwischten die Mönchberger den besseren Start. In der 54. Und in der 62. Spielminute ließen wir uns zu einfach ausspielen, was die Mönchberger Angreifer jeweils mit einem Tor bestraften. In der 87. Spielminute gelang der Hausherren sogar noch das 4:1, das Diego in der 90. Spielminute mit seinem Tor zum 4:2 ergebnistechnisch noch ein wenig korrigieren konnte.