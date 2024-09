SV Blau-Weiß Etteln dem Team SG Boke/Bentfeld deutlich unterlegen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Delbrück

Wettbewerb: Kreisliga A Paderborn

Spieltag: 6

Spielbericht: SG Boke/Bentfeld gegen SV Blau-Weiß Etteln 5:1 (2:0)

Delbrück. Ein spektakuläres Heimspiel legen die Boke/Bentfelder am Sonntag gegen die gegnerische Elf aus Etteln hin: Fünf Bälle kann das Team von Claas Teipel dem SV Blau-Weiß Etteln ins Netz drücken.

Sofort nach Spielbeginn ändert sich schon der Spielstand: Philipp Tölle sorgt für den ersten Treffer und verschafft den Gastgebern nur kurz nach Anpfiff die Führung. Das zweite Tor folgt noch vor dem Pausentee in Minute 23: Diesmal setzt Mert Sadrettin Alkan die Kugel ins Netz. Und die Trefferserie ist noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landet im Tor von Julien Luca Szukalski. Laurenz Keuter kann in Minute 53 einlochen und Ömer Duraksahin legt in Minute 73 nach.

Es läuft nicht gut für den SV Blau-Weiß Etteln. In Minute 86 schafft es Alexander Salmen noch, die Ehre der Ettelner zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hat der Verein aber nicht mehr. Es steht 4:1 für die SG Boke/Bentfeld.

Unmittelbar darauf manövriert Ömer Duraksahin den Ball erneut hinter die gegnerische Linie und kann den Abstand zum 5:1 festigen. Damit ist der Triumph der Boke/Bentfelder gesichert (89). Platz zehn gehört ihnen.

Die Aufstellungen: SG Boke/Bentfeld - SV Blau-Weiß Etteln

SG Boke/Bentfeld: Silas Tausch (3), Niklas Troja (6), Julian Kirchhelle (17), Elmedin Bicic (21), Philipp Tölle (9), Mert Sadrettin Alkan (2), Ron Cedric Pohl (1), Hewad Badri (20), Paul Krämmer (25), Mark Linnenbrink (11), Darius Berkemeier (19)

SV Blau-Weiß Etteln: Joel Niggemeier (25), David Isermann (31), Julien Luca Szukalski (1), Edwin Kowatsch (7), Jonas Grote (14), Mateusz Ostrowski (19), Lucas Fordkort (21), Florian Mathia (18), Patrick Dahl (8), Mohammed Ismail (16), Torben Wippermann (33)

Schiedsrichter: Mark Zörner (Paderborn)

Assistent: Daniel Friedrichs

Assistent: Jannik Bickmann



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.