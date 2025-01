SV Blau-Gelb stellt Weichen für 2025/26

Drei Zugänge sind zum Kader gestoßen

Doch der Verein versteht sich keineswegs als geschlossene Gesellschaft, sondern nimmt gerne neue Spieler auf. Wie etwa Levi Julian Nikoleizig (19) vom SV Rotation Halle, der in Wiesbaden zugezogen ist und über Social-Media-Kanäle zum Trainingsbesuch bei Blau-Gelb gelangt ist und Wurzeln schlagen wird. Bei Abdul Aziz Barrie (ebenfalls 19) sorgten glückliche Umstände dafür, dass er künftig das SV-Trikot überstreift. Der frühere Spieler des Kreisoberligisten TGSV Holzhausen hat in Wiesbaden bei einem Discounter am 2. Ring, gar nicht weit entfernt von der Rheinhöhe, eine Ausbildung begonnen. Patrick Hüthwohls Vater Herbert, selbst Fußballer mit Leib und Seele und Zeiten als Spieler bei Germania Wiesbaden, arbeitet in diesem Supermarkt, lotste Barrie zum SV Blau-Gelb. Zudem hat sich der aus Marburg stammende Alexander Hirsch (25), der aus beruflichen Gründen nach Wiesbaden gekommen ist, bei seinen bislang sechs Einsätzen als Verstärkung gezeigt.

Zum 100-Jährigen 2027 wieder in der A-Liga?

In einem mit jungen Spielern gespickten Kader, in dem die Garde von Routiniers um Johannes Freudenreich, Patrick Kiewel, Florian Hübner, Kevin Koppen und Dominik Kress unverzichtbar ist, schlummert Potenzial. „2027 wird Blau-Gelb 100 Jahre alt. Da gibt es schon Gedanken, bis dahin den Aufstieg in die A-Liga zu schaffen“, verrät Patrick Hüthwohl. Doch über allem wird beim SV Blau-Gelb immer das besondere Wir-Gefühl innerhalb des Vereins stehen.