SV Biemenhorst ist wieder dran, nächste Homberg-Pleite, Frintrop-Jubel

SV Biemenhorst holt wichtigen Sieg, Ratingen 04/19 bleibt oben. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Der 25. Spieltag der Oberliga Niederrhein läuft im vollen Gange - und hat mit dem Erfolg der Holzheimer SG gegen den KFC Uerdingen auch eine große Überraschung zu bieten. Dadurch sind Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden auf sechs Punkte enteilt. Am Sonntag haben die DJK Adler Union Frintrop und vor allem der SV Biemenhorst wichtige Siege im Keller gefeiert. Für den VfB Homberg gibt es derweil die nächste Niederlage.

Die SpVg Schonnebeck hält den TSV Meerbusch in der Oberliga auf Distanz, denn daheim feierte die Mannschaft von Dirk Tönnies einen klaren 4:1-Erfolg. Klar wurde es allerdings erst in der Schlussphase, als Niko Bosnjak und Alpha Kevin Kourouma den Sack ab der 82. Minute zumachten. Der TSV hat vier Punkte-Rückstand auf Schonnebeck (Rang fünf) und bleibt zum vierten Mal sieglos.

Die Pleiten-Serie des VfB Homberg geht auch gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen weiter. Zwar glich Marcio Blank in der 73. Minute das 1:0 von Lukas Korytowski aus (49.), doch die Elf von Stefan Janßen fing sich nur wenig später noch den entscheidenden Gegentreffer zur 1:2-Pleite von Youssef Kamboua (77.). Die Uhlenkrug-Elf hat jetzt acht Punkte Vorsprung auf Homberg, das weiter den ersten Abstiegsplatz belegt. ________________ Nächste bittere Pleite für den FC Büderich

Nach dem bitteren Aus im Niederrheinpokal-Halbfinale gegen den SC St. Tönis unterlag der FC Büderich auch im Kellerduell beim Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop: Trotz zwischenzeitlicher Führung gab es keine Punkte für den FCB, der noch mit 2:3 unterlag und von den Essenern überholt wurde. ________________ Der SV Biemenhorst ist wieder da!

________________ Tönies-Party geht weiter Heute, 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 1. FC Kleve 1. FC Kleve 2 1 Abpfiff Der SC St. Tönis hat nach dem Einzug in das Pokalfinale gegen den MSV Duisburg gegen den 1. FC Kleve nicht federn lassen, sondern ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Ole Kook traf zwar für die Auswärtsfahrer in der Schlussphase zum Anschluss, das änderte aber nichts mehr am 2:1-Erfolg der Hausherren, die bis auf einen Zähler an Uerdingen und Rang drei heranrücken. Kleve ist mit 23 Punkten Letzter. ________________ HSG schlägt den KFC Uerdingen Der SV Biemenhorst ist dran! Beim 1. FC Monheim feierte das bisherige Schlusslicht einen extrem wichtigen 2:0-Erfolg. Luca Schanzmann traf nach wenigen Sekunden zur Führung der Gäste, die den Auswärtssieg durch Dardan Pepa zu machten (72.). Die Bocholter haben tatsächlich nur noch vier Punkte weniger als der SV Sonsbeck auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und dürfen sich wieder mehr denn je Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Monheim ist noch sieben Zähler entfernt.

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Hilden dreht frühe Sonsbecker Führung

Die Sonsbecker schickten sich schon früh an, den Aufstiegsanwärter zu ärgern. Die Gäste schalteten nach Ballgewinn schnell um. Jannis Pütz setzte Klaus Keisers ideal in Szene, der die Übersicht behielt und geschickt ins Eck abschloss (19.). Lange sollte es dabei aber nicht bleiben. Ein Einwurf rutschte auf Nils Gatzke durch, der kompromisslos zum 1:1 traf (21.). In der Folge gehörten dem VfB tendenziell die Raumvorteile, wesentliche Torraumszene hielten sich dennoch in Grenzen. Erst nach dem Seitenwechsel löste sich der Knoten. Routinier Pascal Weber fand mit seiner Hereingabe Mohamed Cissé, der die Nerven behielt und die Gastgeber erstmals in Führung brachte (63.). Gatzke (65) und Etienne Feese (69.) hätten in der Folge sogar noch das Ergebnis in die Höhe schrauben können, doch ließen jeweils hervorragende Chancen liegen. So durfte der SVS bis zum Schluss noch auf einen Punktgewinn hoffen, kam aber nicht mehr entscheidend vors Tor. So bleiben die Hildener weiter dicht an Tabellenführer Ratingen dran und lassen die Hoffnung auf den Regionalliga-Einzug weiter aufleben. VfB 03 Hilden – SV Sonsbeck 2:1

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Leon Prokshi, Len Heinson, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke (68. Luke Kawabe), Pascal Weber (90. Marvin Michell Theis), Mohamed Cisse, Etienne Feese - Trainer: Tim Schneider

SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs, Robin Schoofs, Tobias Meier (73. Marco De Stefano), Philipp Elspaß, Ruben Joan Martens, Tymoteusz Miller (86. Semih Güngör), Jannis Pütz (86. Daniel Gorden Raul), Linus Krajac (73. Philip Pokora), Klaus Keisers, Lorik Rama (64. Niklas Binn) - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Luca Velardi (Wuppertal) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Klaus Keisers (19.), 1:1 Nils Arne Gatzke (21.), 2:1 Mohamed Cisse (63.) ________________ Ratingen überrollte Baumberg in Überzahl

Schon nach einer halben Stunde war die Luft im Grunde genommen schon raus. Nach verhaltener Anfangsphase übernahm 04/19 allmählich die Spielkontrolle und untermauerten dies auch im Spielstand. Sven Kreyer löste den Bann (23.), Almedin Gusic (26.) sorgte gar für den Doppelschlag. Und als sich Baris Sarikaya auch noch zu einer Notbremse nahe der Mittellinie verleiten ließ (32.), wurde ein Punktgewinn schon zur Herkulesaufgabe für die Gäste. Clinton Asare ließ mit dem 3:0 schon vor der Pause keine weiteren Zweifel mehr aufkommen (41.) Ohne in die höchste Intensität zu gehen, durften sich auf Seiten von Ratingen auch noch Georgios Touloupis (64.) und Rinor Rexha (76.) in den Torschützenbogen eintragen. Simone Lo Castro verkürzte zwischenzeitlich durch einen Distanzschuss auf 1:4.. Ratingen 04/19 – Sportfreunde Baumberg 5:1

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Slone Matondo (80. Valon Zhushi), Almedin Gusic, Emre Demircan (66. Ali Hassan Hammoud), Clinton Asare (46. Armin Deljkovic), Rinor Rexha, Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz, Sven Kreyer (61. Georgios Touloupis) - Trainer: Damian Apfeld

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke (68. Thorsten Josef Pyka), Florian Haderer, Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura, Louis Klotz, Robin Hömig, Baris Sarikaya, Al-Hassan Turay, Shoyo Akaogi, André Mandt (9. Berkem Kurt), Haruto Idoguchi - Trainer: Salah El Halimi

Schiedsrichter: Lukas Luthe (Essen)

Tore: 1:0 Sven Kreyer (23.), 2:0 Almedin Gusic (26.), 3:0 Clinton Asare (41.), 4:0 Georgios Touloupis (64.), 4:1 Simone Lo Castro (69.), 5:1 Rinor Rexha (76.)

Rot: Baris Sarikaya (32./Sportfreunde Baumberg/) ________________ Nullnummer in Dingden

Schon im Hinspiel geizte das Aufsteigerduell mit Toren und erneut konnten sich die beiden Seiten auf keinen Sieger einigen. An und für sich keine großartige Überraschung: Jüchen stellt die ligaweit zweitstärkste Defensive, Dingden ist in dem Ranking auf Platz drei. So kamen die beiden Seiten ihrem Standing im direkten Aufeinandertreffen auch nach und sammeln einen Punkt auf dem Weg zum Klassenerhalt. SV Blau-Weiß Dingden – VfL Jüchen-Garzweiler 0:0

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Deniz Tulgay, Michael Leyking, Robin Volmering (46. Luka Grlic), Jonas Beckmann, Hannes Göring, Kevin Juch (78. Noah Michaels), Matties Volmering, Lasse Hoffmann, David Hulshorst (69. Jonas Schneiders), Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt - Co-Trainer: Dennis Seeger - Co-Trainer: Steffen Schluse

VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Jochen Schumacher, Vincent Zajaczkowski, Jeremy Fabiano Gaudian (84. Giovanni Multari), Tim Hintzen, Alexander Hahn (67. Tobias Lippold), Sebastian Wilms, Matteo Giorgio Matz (73. Benjamin Schütz), Yuta Inoue, Paul Gelber (61. Nils Friebe) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers

Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg)

Tore: keine Tore

Das ist der nächste Spieltag

26. Spieltag

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Blau-Weiß Dingden

Do., 02.04.26 19:30 Uhr VfB Homberg - SC St. Tönis 1911/20

Do., 02.04.26 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Holzheimer SG

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Büderich - 1. FC Monheim

Do., 02.04.26 20:00 Uhr KFC Uerdingen - DJK Adler Union Frintrop

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Kleve

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SpVg Schonnebeck

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sonsbeck - Ratingen 04/19

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Biemenhorst - VfB 03 Hilden

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