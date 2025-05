SV Bergisch Gladbach 09 treibt Personalplanung voran

Während die laufende Saison in der Mittelrheinliga in ihre Schlussphase geht, richtet der SV Bergisch Gladbach 09 bereits den Blick auf die kommende Spielzeit. Die Mannschaft von Trainer Kevin Kruth belegt derzeit mit 37 Punkten einen sicheren siebten Tabellenplatz. Hinter den Kulissen hat Sportdirektor Christian Schlösser nun die ersten Weichen gestellt – mit dem klaren Ziel, in der kommenden Saison wieder ganz oben anzugreifen.