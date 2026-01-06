SV Bergisch Gladbach 09 startet Rückrundenvorbereitung

Nach einer ungeschlagenen Hinrunde beginnt der SV Bergisch Gladbach 09 am Samstag, 10. Januar 2026, um 10:30 Uhr mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte der Mittelrheinliga. Der Trainingsauftakt findet im ISOTEC Sportpark statt.

Die Vorbereitung steht zunächst unter dem Einfluss der aktuellen Witterungsbedingungen. Nach dem Wintereinbruch der vergangenen Tage ist noch offen, in welchem Umfang einzelne Trainingseinheiten angepasst werden müssen. Der Verein kündigt an, situationsbedingt zu reagieren.

Im weiteren Verlauf der Vorbereitung sind mehrere Testspiele vorgesehen. Dabei trifft der SV 09 sowohl auf Teams aus der Bezirksliga als auch auf Ligakonkurrenten aus der Mittelrheinliga. Zum Abschluss der Winterpause steht am 22. Februar der 16. Spieltag bei Teutonia Weiden an.