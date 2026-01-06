SV Bergisch Gladbach 09 startet Rückrundenvorbereitung

Nach einer ungeschlagenen Hinrunde beginnt der SV Bergisch Gladbach 09 am Samstag, 10. Januar 2026, um 10:30 Uhr mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte der Mittelrheinliga. Der Trainingsauftakt findet im ISOTEC Sportpark statt.
Die Vorbereitung steht zunächst unter dem Einfluss der aktuellen Witterungsbedingungen. Nach dem Wintereinbruch der vergangenen Tage ist noch offen, in welchem Umfang einzelne Trainingseinheiten angepasst werden müssen. Der Verein kündigt an, situationsbedingt zu reagieren.
Im weiteren Verlauf der Vorbereitung sind mehrere Testspiele vorgesehen. Dabei trifft der SV 09 sowohl auf Teams aus der Bezirksliga als auch auf Ligakonkurrenten aus der Mittelrheinliga. Zum Abschluss der Winterpause steht am 22. Februar der 16. Spieltag bei Teutonia Weiden an.
Geplante Termine der Vorbereitung
10.01. – Trainingsauftakt 10:30 Uhr, ISOTEC-Sportpark
18.01. – SF Baumberg 14:00 Uhr, Sportpark Kielsgraben
25.01. – SC Fliesteden 13:00 Uhr, Bergheim
31.01. – Ahrweiler BC 13:30 Uhr, KRÜGER JUGENDSPORTPARK
08.02. – SSV Jan Wellem 14:00 Uhr, KRÜGER JUGENDSPORTPARK
14.02. – SSV SpVg. Porz 13:00 Uhr, Sportplatz Porz
22.02. – 16. Spieltag, Teutonia Weiden 15:30 Uhr, Jupp-Derwall-Stadion
Verwaltungsrat vollständig besetzt
Parallel zur sportlichen Vorbereitung ist der SV Bergisch Gladbach 09 auch organisatorisch komplett aufgestellt. Der Verwaltungsrat ist inzwischen vollständig besetzt. Vorsitzender ist Matthias Münchow. Als stellvertretende Vorsitzende fungieren Christiane Bechem, Horst Becker, Horst Merkle und Manfred Habrunner.
Dem Gremium gehören außerdem Angelika Assenmacher, Patrick Duske, Michael Hahn, Hans Hochköppler, Harald Konopka, Norbert Kox, Stephan Michels, Alex Schiele und Peter Surbach an.