SV Babelsberg mit haarsträubenden Fehlern im Spitzenspiel Erfurt zeigt 03 die Grenzen auf

In der ersten halben Stunde hatte im Erfurter Steigerwaldstadion nichts auf ein Torspektakel hingedeutet. Zwar besaßen die Gastgeber zwei recht gute Chancen, doch im Allgemeinen standen die Abwehrreihen auf beiden Seiten sicher und prägten das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt. Anschließend übernahmen die Rot-Weißen das Zepter und erzielte durch Kay Seidemann noch zwei Treffer vor den Pausenpfiff, auch durch einen haarsträubenden Fehler der Babelsberger vor dem 2:0.

Trotz Doppelwechsel ändere sich vorerst nichts am Spiel. Großchance Erfurt Minute 47, Treffer zum 3:0 in Minute 52. Die Partie war gelaufen. Der SV Babelsberg kam in den folgenden Minuten durch Steinborn (1:3) und Tino Schmidt (2:4) noch zu zwei Ehrentreffer , doch die Auswärtspleite war nicht mehr abzuwenden. Vor allem Artur Mergel bereite den 03ern mit einem Dreierpack im zweiten Abschnitt große Probleme. Am Ende ging die Partie deutlich mit 2:6 verloren.