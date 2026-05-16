SV Avenwedde und VfB Schloß Holte vor schweren Aufgaben In der Fußball-Landesliga 1 erwarten die Holter Löwen den FC Bad Oeynhausen. Das Team aus "Bonewie" trifft auf den formstarken Delbrücker SC: von Niklas Brinkmann und Tobias Röring · Heute, 12:12 Uhr · 0 Leser

In der Fußball-Landesliga 1 ist der SV Avenwedde um Muhammed Gül (m.) erneut gefordert. – Foto: Philipp Bülter

Kreis Gütersloh. Am 28. Spieltag der Fußball-Landesliga 1 will der SV Avenwedde wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Der VfB Schloß Holte hat im Heimspiel gegen den FC Bad Oeynhausen derweil mit etwas müden Beinen zu kämpfen. SV Avenwedde – Delbrücker SC. Den zweiten Heimsieg in Folge zu erreichen – das wäre für den SV Avenwedde enorm wichtig. Die Chance dazu bietet sich an diesem Sonntag auf heimischem Boden gegen den Delbrücker SC. Ein leichtes Unterfangen wird das für die Elf von Trainer Miron Tadic nicht, da mit Hannes Braun, Tunay Kutluhan und Filippo Niemetz gleich drei Spieler längerfristig ausfallen.

Den Gegner schätzt Avenweddes erfahrener Trainer als äußerst schwer zu bespielen ein: „Die haben eine Menge Qualität und sind aktuell aus unserer Sicht der unangenehmste Gegner, gegen den wir spielen müssen. Nichtsdestotrotz wollen wir am Sonntag die wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen“, so der Coach. Die Avenwedder könnten sich drei Spieltage vor Schluss mit einem Sieg enorm Luft im Abstiegskampf der Landesliga 1 verschaffen – und hätten, im Idealfall, vor den dann letzten beiden Spielen womöglich sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. VfB Schloß Holte – FC Bad Oeynhausen. Eine „geduldige Aufgabe“ erwartet Kevin Kröger, Trainer des VfB Schloß Holte, im anstehenden Heimspiel gegen den FC Bad Oeynhausen. „Ich kenne das Trainerteam gut. Sie bereiten sich sich intensiv auf ihre Gegner vor“, so Kröger. Nach dem verlorenen Endspiel im Krombacher Kreispokal gegen den FC Kaunitz (3:5 nach Elfmeterschießen) wollen die Holter Löwen wichtige Punkte im Aufstiegsrennen sammeln. Nur ein Punkt fehlt dem VfB (49) auf Tabellenführer SC Herford (50).