SV Arnum will Favoritenrolle gegen SC Rinteln bestätigen

Am kommenden Spieltag der Bezirksliga 3 Hannover empfängt Spitzenreiter SV Arnum den Tabellenletzten SC Rinteln. Trotz klarer Favoritenrolle nimmt Arnum-Trainer Maximilian Abels die Partie nicht auf die leichte Schulter.

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr SV Arnum SC Rinteln 1911

Die Ausgangslage vor dem Duell zwischen dem SV Arnum und dem SC Rinteln scheint auf dem Papier eindeutig: Der Tabellenführer empfängt das Schlusslicht. Mit 33 Punkten aus zwölf Spielen steht Arnum souverän an der Spitze der Bezirksliga 3 Hannover und geht als klarer Favorit in das Heimspiel. Doch Trainer Maximilian Abels mahnt zur Vorsicht. „Trotz der Tabellensituation haben wir uns letzte Saison sehr schwer getan gegen Rinteln. Ihr 5:0-Sieg am letzten Spieltag zeigt, dass sie keineswegs zu unterschätzen sind,“ betonte Abels.