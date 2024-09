SV Arminia verteidigt weiße Weste im Rudolf-Kalweit-Stadion

Der SV Arminia Hannover bleibt im heimischen Bischofshol weiter unbesiegt. Mit einem verdienten 2:0-Erfolg gegen den SV Wilhelmshaven sicherte sich das Team von Trainer Henrik Larsen wichtige Punkte und festigt seine Position in der Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen.

Arminia Hannover startete stark und ging bereits in der vierten Minute durch Kamil Jermakowicz in Führung. Nach einem langen Ball legte David Lučić den Ball mustergültig für Jermakowicz auf, der eiskalt verwandelte. In einer von der Hitze geprägten ersten Halbzeit kontrollierte Arminia das Geschehen, während Wilhelmshaven kaum ins Spiel fand. Trotz einiger Chancen blieb es zur Halbzeit beim knappen 1:0.