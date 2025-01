SV Alemannia Salzbergen: Meiners zieht Zwischenfazit

„Rein tabellarisch bin ich bisher zufrieden“, resümiert Meiners. Dennoch sei die Saison alles andere als einfach. „Wir haben es mehrfach verpasst, uns ein besseres Polster zu den gefährlichen Regionen aufzubauen.“ Die Liga sei unberechenbar, in der „jeder jeden schlagen kann“. Mit 22 Punkten rangiert der SV Alemannia Salzbergen aktuell im Mittelfeld der Tabelle, doch der Abstand zu den unteren Plätzen bleibt gefährlich gering.

Besonders positiv hebt Meiners die spielerische Entwicklung seiner Mannschaft hervor: „Wir haben es sehr schnell geschafft, einen anderen Fußball als in den vorherigen Spielzeiten zu spielen. Gerade zu Beginn der Saison konnten wir viele Mannschaften durch eine gute Struktur mit gutem Kurzpassspiel überraschen.“ Ein weiteres Erfolgsmerkmal: Mit Ausnahme des Spiels gegen Weiße Elf Nordhorn traf das Team in jeder Partie mindestens einmal.

Vorbereitung und personelle Änderungen

Die Winterpause nutzte das Team, um Kräfte zu sammeln. Mit einem Vorbereitungsstart am 30. Januar steht eine fünf Wochen umfassende Intensivphase bevor, die neben zwei wöchentlichen Trainingseinheiten auch zahlreiche Testspiele umfasst. Gegner wie Vorwärts Epe, Germania Hauenhorst und die U23 von Eintracht Rheine sollen das Team auf die Rückrunde einstimmen. Zudem nahm der SV Alemannia Salzbergen am prestigeträchtigen Vechte-Cup in Schüttorf teil. Hier endete die Reise bereits nach der Quali-Phase.