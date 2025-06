SV Alberweiler bejubelt Meisterschaft, VfB Stuttgart II wird Zweiter

TSV Frommern – FV Bellenberg 0:0

Vor 30 Zuschauern trennten sich der TSV Frommern und der FV Bellenberg torlos. Trotz einiger Bemühungen auf beiden Seiten gelang keinem Team der entscheidende Treffer, sodass es beim 0:0 blieb.

VfB Stuttgart II – SV Eutingen 3:1

Mit einem frühen Treffer von Sophie Bayer in der 9. Minute legte der VfB Stuttgart II den Grundstein für den Heimsieg. Zwar konnte Saskia Pepel für den SV Eutingen kurz vor der Pause in der Nachspielzeit (45.+1) ausgleichen, doch Teresa Böpple brachte die Gastgeberinnen mit einem Doppelpack in der 57. und 80. Minute wieder auf die Siegerstraße und sicherte die drei Punkte.

SV Musbach – SpVgg Satteldorf 5:1

Ein starker Auftritt des SV Musbach brachte einen klaren Heimsieg gegen die SpVgg Satteldorf. Sarah Ungericht eröffnete früh (5.) und sorgte später auch für das 2:0 (71.). Pia Stockburger (76.) und Sarah Würth (80.) erhöhten auf 4:0, ehe Sonia Munz für Satteldorf verkürzte (81.). Den Schlusspunkt setzte Lara Quint in der Nachspielzeit (90.+4). In der 74. Minute sah Linda Megerle (SpVgg Satteldorf) die Rote Karte.

1. FC Donzdorf – SV Alberweiler 1:5

Vor 250 Zuschauern zeigte der SV Alberweiler eine dominante Vorstellung und sicherte sich mit 5:1-Sieg dank der besseren Tordifferenz gegenüber dem VfB Stuttgart II die Meisterschaft. Lara Kutscher traf in der 13. Minute zur Führung, Tamara Würstle erhöhte in der 36. Minute auf 0:2. Nach der Pause sorgte Jennifer Röding mit einem Doppelschlag (46., 51.) für klare Verhältnisse, ehe erneut Tamara Würstle in der 60. Minute traf. Lena Scheiring erzielte in der 84. Minute den Ehrentreffer für Donzdorf.

SV Jungingen – VfL Sindelfingen Ladies 5:1

Clara Lorenz eröffnete die Partie für den SV Jungingen bereits in der 1. Minute und legte in der 32. Minute nach. Nach dem Anschlusstreffer durch Emmy Strobel in der 53. Minute schaltete Jungingen wieder einen Gang hoch: Julia Lik (70.), Corinna Konrad (77.) und erneut Clara Lorenz mit ihrem dritten Treffer des Tages (81.) sorgten für ein deutliches 5:1.