SV Achberg trennt sich von Trainer Alexander Haag, Bosio übernimmt

Der SV Achberg hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Trainer Alexander Haag, der den Verein in den letzten zweieinhalb Jahren betreut und in der vergangenen Saison zur Meisterschaft in der Kreisliga A geführt hatte, wurde freigestellt. Abteilungsleiter Kevin Bosio äußerte sich zur Trennung und den Hintergründen, die zu dieser Entscheidung geführt haben

Kevin Bosio lobte zunächst die Arbeit von Alexander Haag in den letzten zweieinhalb Jahren: "Er hat die Mannschaft in der Kreisliga A zur Meisterschaft geführt und sie in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.“ Der Aufstieg in die Bezirksliga war zweifelsohne ein großer Erfolg für den SV Achberg, doch die aktuelle Situation in der Liga mit dem vorletzten Platz stellte die Verantwortlichen vor neue Herausforderungen.

„Wir sind nicht so gestartet, wie wir uns das gewünscht hätten“, fügte Bosio hinzu. Trotz der bisherigen Erfolge war der Verein der Meinung, dass es an der Zeit sei, frischen Wind in die Mannschaft zu bringen. „Wir haben uns nicht zu viel Zeit lassen wollen, um am Ende nicht vorzuwerfen, dass es vielleicht zu spät ist, etwas zu ändern“, erklärte der Abteilungsleiter.

Zu viele Gegentore durch eigene Fehler

Ein zentraler Punkt, der laut Bosio ebenfalls zur Trennung beigetragen hat, war die hohe Anzahl an Gegentoren. „Es werden immer noch zu viele Gegentore durch eigene Fehler produziert“, kritisierte Bosio. „Das sind Dinge, die man angehen und minimieren muss.“ Die Defensivprobleme des SV Achberg führten dazu, dass das Team in der Bezirksliga bisher nicht die erhofften Ergebnisse einfahren konnte und nur sieben Punkte in 11 Spielen holte.

Trennung von Alexander Haag

Angesichts der aktuellen Tabellensituation und der Art und Weise, wie die Mannschaft in einigen Spielen auftrat, entschied sich der Verein, die Zusammenarbeit mit Alexander Haag zu beenden. „Die Tabellensituation und die Spielweise der letzten Wochen sprechen eine deutliche Sprache“, erklärte Bosio. „Deshalb haben wir uns entschieden, Alexander Haag zu beurlauben.“

Die Entscheidung fiel den Verantwortlichen nicht leicht, wie Bosio betonte: „Es war keine einfache Entscheidung, da Alexander viel für den Verein geleistet hat. Aber wir sind der Meinung, dass die Mannschaft jetzt neuen Schwung und eine Umorientierung braucht.“

Kevin Bosio übernimmt bis zur Winterpause

Bis zur Winterpause wird Kevin Bosio selbst die Verantwortung als Trainer übernehmen. „Ich werde das Team bis zur Winterpause betreuen, während wir gleichzeitig mit Hochdruck nach einem neuen Trainer für die Rückrunde suchen“, kündigte er an. Es sei wichtig, dass die Mannschaft in den verbleibenden Spielen bis zur Winterpause Punkte sammelt: „In den kommenden sechs Spielen müssen Punkte geholt werden, und dafür braucht die Mannschaft jetzt frischen Wind.“

Ausblick



Der SV Achberg tritt am kommenden Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenfünften TSV Meckenbeuren an.





Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt Bosio zuversichtlich, dass die Mannschaft den Klassenerhalt in der Bezirksliga schaffen kann: „Der Kader ist stark genug, um in dieser Liga zu bestehen. Es liegt nun an uns, die richtigen Weichen zu stellen und die nötigen Punkte zu holen.“