SV 21 Brenken kassiert gegen SV Marienloh

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Paderborn

Wettbewerb: Kreisliga A Paderborn

Spieltag: 6

Spielbericht: SV Marienloh gegen SV 21 Brenken 4:2 (2:0)

Paderborn. Keine neun Minuten sind gespielt, da liegt der Ball bereits in den Maschen: Maurice Hagel locht als erster ein und verschafft den Hausherren frühzeitig die Führung. Das zweite Tor folgt noch vor dem Pausentee in Spielminute 45: Diesmal setzt Christoph Szura den Ball ins Netz. 2:0 gehen die Teams in die Pause.

Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelt sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schießt Maurice Hagel: Wieder Marienloh (49), gefolgt von Felix Agethen (SV 21 Brenken) Minute 64 und Firat Öztürk (SV Marienloh) Minute 67. Es steht 4:1 für den SV Marienloh.

In der verbleibenden Spielzeit versuchen die Marienloher durch Auswechslung nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Matthias Frese kommt rein für Jannis Baggeröhr und Finn Heinemann für Stephan Vahle. Die Bemühungen fruchten jedoch nicht.

Das Spiel ist fast zu Ende, da knallt es noch einmal: Sechs Minuten vor Abpfiff befördert Lennart Marten den Ball mit Erfolg ins gegnerische Tor. Den Vorsprung der Gegner können die Brenkener aber nicht mehr gleichziehen (84). Platz eins gehört den Marienlohern. Die Brenkener rutschen auf Platz sechs ab.

Die Aufstellungen: SV Marienloh - SV 21 Brenken

SV Marienloh: Jannis Baggeröhr (2), Niklas Hagen (5), Stephan Vahle (13), Jan Michael Eikel (17), Michael Haase (1), Maximilian Jonas (6), Felix Assemian (4), Florian Stenzel (10), Maurice Hagel (9), Simon Moritz Schulte (8), Christoph Szura (7)

SV 21 Brenken: Finn Biermann (12), Christian Pötz (8), Felix Agethen (27), Robin Münster (9), Lennart Johannes Reitz (26), Marvin Roßkamp (14), Lennart Marten (4), Lukas Salmen (6), Tobias Pohl (2), Marcel Danne (18), Marius Siedhoff (7)

Schiedsrichter: Kai-Nils Koss (Paderborn)

Assistent: Jörg Kleine

Assistent: Massimiliano Trausi



Themenseite: Kreisliga A Paderborn

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.