SV 07 Häselrieth siegt beim TSV Cup Vor 140 Zuschauern hat der SV 07 Häselrieth hat den diesjährigen TSV-Cup am Sonntag in der Werratalhalle in Hildburghausen gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Robert Rückner sicherte sich in der nunmehr 18. Auflage des Turnieres des TSV 08 Gleichamberg den Gesamtsieg vor den Teams des SV Eintracht Heldburg und dem Vorjahressieger der SG Mendhausen/Römhild.

Mit diesem Sieg erkämpften sich die Randhildburghäuser auch den Qualifikationsplatz zum XXL-Cup am nächsten Samstag an gleicher Stelle. Die Nullsiebener gewannen ihre ersten vier Begegnungen - daran hatte auch "Ersatzkeeper" Robin Rosemann seinen Anteil - und standen so vor dem letzten Match gegen Mendhausen/Römhild schon als Gesamtsieger fest. Vielleicht auch deshalb konnte die Konzentration nicht ganz bis zum Schluss hochgehalten werden. Dabeo glich der Turniersieger einen Rückstand in der Schlussminute noch zum 2:2 aus. Aber die Grabfelder schlugen ihrerseits vom Anstoß weg zurück und Christoph Neumann fügte durch seinen Siegtreffer den 07-nern die erste Turnierniederlage zu. Mit diesem Dreier über Häselrieth sicherte sich die Grabfeld-Crew Rang Drei in der Tabelle. Bei der SG Mendhausen/Römhild wurde bei der Siegerehrung Keeper Hannes Thein als bester Torwart des Turnieres ausgezeichnet. In der allerletzten Turnierbegegnung standen sich Heldburg und Hildburghausen II gegenüber. Der Sieger dieses Spiels konnte sich noch auf Silberrang katapultieren. Und die Heldburger nutzten die Gunst der Stunde und setzten sich knapp mit 2:1 Toren durch. So blieb für Hildburghausen II nur der undankbare vierte Platz. Die FSV-Bubis verloren gleich drei ihrer fünf Turnierbegegnungen knapp mit 1:2. Darunter auch die beiden Derbys – zunächst das Stadtderby gegen Häselrieth und anschließend auch das Match gegen Veilsdorf. >> zum Turnierplan des TSV Cup