Supercup in Thedinghausen: Kräftemessen der Verdener Spitzenteams

Die Hallensaison nimmt weiter an Fahrt auf. Im Landkreis Verden steigt der Höhepunkt am heutigen Samstag in Thedinghausen. Der MTV Riede richtet den Supercup aus, zu dem sich alle Landes- und Bezirksligisten der Region angekündigt haben.

Insgesamt gehen in der Gustav-England-Halle ab 16.30 Uhr zehn Teams an den Start. Sie wurden in Zweifünfergruppen aufgeteilt. In der Gruppe A tritt unter anderem der TSV Etelsen an, der die letzte - Anfang 2024 noch in Ottersberg ausgetragene - Ausgabe gewann. Auf den Landesligisten warten mit SV Vorwärts Hülsen, TV Oyten, dem mit der Zweitvertretung antretenden FC Verden 04 und TSV Thedinghausen herausfordernde Aufgaben. Die Gruppe B dürfte dagegen mit dem TSV Ottersberg und TB Uphusen zwei klare Favoriten haben. Ausrichter Riede, der TSV Fischerhude-Quelkhorn sowie TSV Bierden als einer von zwei Kreisligisten im Feld wollen jedoch für Überraschungen sorgen.

Die Erst- und Zweitplatzierten beider Gruppen erreichen das für 21.30 Uhr geplante Halbfinale. Darüber hinaus wird auch jede Platzierung ausgespielt, sodass das Finale erst gegen kurz nach 23.00 Uhr angepfiffen wird. Dm Sieger des stets viel Zuschauerspruch erhaltenden Supercups winkt ein stattliches Preisgeld.