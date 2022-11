Sulmetingen erkämpft sich 2:2 (1:1) Unentschieden in Mengen

Zu einem hart erkämpften, aber letztlich verdienten Punktgewinn kam der SV Sulmetingen gegen den heimstarken FC Mengen, der erst zum zweiten Mal in dieser Saison auf heimischem Gelände keinen Heimsieg einfahren konnte.

Die ersten Abschlussaktionen verzeichneten die Gäste. Frank Brehm kam einen Schritt zu spät, so dass Heimkeeper Dominic Merk klären konnte (11.), nach Vorlage von Florian Werz traf Brehm aus 10 Metern mit links den Ball nicht richtig (13.). Mit der ersten gefährlichen Aktion ging die Heimelf in Führung. Patrick Klotz schloss einen guten Angriff über rechts mit einem Schuss aus halbrechter Position aus 14 Metern zum 1:0 ab. Die nächste Möglichkeit des FC verzeichnete Konrad Schaut, der eine Vorlage des immer gefährlichen Angreifers David Bachhofer 6 Meter vor dem Tor aber nicht richtig traf (23.). Die Gäste blieben weiter im Spiel und kamen bereits in der 25. Minute zum Ausgleich. Eine Freistoßflanke von Florian Werz köpfte Abwehrspieler Manuel Werz aus 6 Metern zum 1:1 in die Maschen. Der wieder sehr aktive und immer anspielbare SVS-Angreifer Manuel Pohl kam in der 27. Minute zum Abschluss. Sein Linksschuss aus 20 Metern war aber kein Problem für FCM-Keeper Merk. Die größte Chance der ersten Halbzeit hatte abermals Pohl in der 45. Minute. Nach einer Kontersituation und Vorlage von Florian Werz überloppte Pohl den weit vor seinem Tor stehenden Heimkeeper und die SVS-Anhänger hatten bereits den Torschrei auf den Lippen, der Ball ging jedoch knapp am Tor vorbei.

In der zweiten Halbzeit hatte der FCM mehr Spielanteile, tat sich jedoch schwer, gegen den stabil stehenden SVS zu klaren Abschlüssen zu kommen. Die größte Chance vergab Alexander Klotz, der aus spitzem Winkel an SVS-Keeper Christoph Werz scheiterte und auch den Nachschuss nicht am Gästetorwart vorbeibrachte (64.). Auf der anderen Seite konnte Merk einen Abschluss von Pohl zur Ecke klären (66.). Als der SVS etwas aufgerückt war, hatte der FCM mehr Platz und nutzte diesen prompt zum 2:1. Der schnelle Bachhofer war von der SVS-Abwehr nicht zu halten und schloss aus kurzer Entfernung mit links zur 2:1 Führung ab (69.). Als SVS-Spielertrainer Jan Deiss in der 76. Minute aufgrund eines "taktischen" Fouls in der gegnerischen Hälfte an Alexander Klotz die gelb-rote Karte sah, schwanden die Hoffnungen der Gäste, noch etwas mitzunehmen. Doch der SVS zeigte eine tolle Moral und versuchte, auch in Unterzahl zu Chancen zu kommen. Ein Freistoß des eingewechselten Frank Frommann aus 20 Metern wurde von Merk zur Ecke abgewehrt (84.). In der 87. Minute zeigte Schiedsrichter Christoph Busch nach einem Foul an Manuel Pohl auf den Elferpunkt. Wieder Frommann schnappte sich das Leder und verwandelte zum 2:2 Ausgleich, den die Gäste auch in den Schlussminuten gut verteidigten.