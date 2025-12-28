Südhöhenturnier in Wuppertal: Der Final-Spieltag live auf FuPa

Gruppe B:

Die zweite Gruppe des Turnier hielt derweil das, was sie auch versprach: Einiges an Spannung. Während Vorjahresfinalist Cronenberger SC enttäuschte und einzig einen Sieg in vier Partien verbuchen konnte, thront mit dem SV Jägerhaus Linde ein Kreisligist an der Tabellenspitze. Neben dem Tabellenzweiten des Kreisliga-Oberhauses konnte auch der SSV Germania Wuppertal den ersten Spieltag ungeschlagen beenden und geht folglich ebenfalls mit besten Aussichten auf einen Viertelfinal-Platz in den Final-Spieltag. Ebenfalls überzeugen konnte auch der SC Sonnborn, der mit zwei Siegen aus vier Partien voll im Soll ist. Eng wird es hingegen für den SC Viktoria Wuppertal Rott 89, BV Gräfrath und Cronenberg, die in den letzten Duellen allesamt auf Siege angewiesen sind.