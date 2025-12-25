Südhöhenturnier in Wuppertal: Der Auftakt-Spieltag live auf FuPa

Am Samstag geht die 35. Auflage des traditionsreichen Südhöhenturniers in Wuppertal an den Start. Wie auch in den vergangenen Jahren wird in der Cronenberger Alfred-Henckels-Halle gespielt, Gastgeber des Turniers ist wie gewohnt der SSV 07 Sudberg. Neben dem Kreisligisten kämpfen am Wochenende elf weitere Mannschaften um den Hans-Löhdorf-Gedächtnispokal, den der FSV Vohwinkel Wuppertal nach seinem letztjährigen Finalerfolg über den damaligen Landesligisten Cronenberger SC verteidigen will.

Gruppe A:

Auf den ersten Blick erscheint der SSV Bergisch Born als Favorit der Gruppe A, schließlich geht der Landesligist bereits im zweiten Jahr in Serie in der sechsthöchsten Spielklasse an den Start und dürfte nach dem Viertelfinal-Aus im Vorjahr mit einer Extra-Portion Motivation an den Start gehen. Allerdings steht dem SSV mit dem FSV Vohwinkel Wuppertal ein durchaus ernstzunehmender Kontrahent gegenüber: Nicht umsonst schoss sich der Bezirksligist im Vorjahr zum Titelgewinn. Ligarivale TSV Ronsdorf will sich derweil an der knappen Halbfinale-Niederlage gegen den Titelverteidiger revanchieren, während die Kreisligisten TSV Einigkeit Dornap, TSV Beyenburg und SSV 07 Sudberg II als Außenseiter in das Turnier gehen.