 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Am Samstag rollt der Ball beim Südhöhenturnier.
Am Samstag rollt der Ball beim Südhöhenturnier. – Foto: Jochen Classen

Südhöhenturnier in Wuppertal: Der Auftakt-Spieltag live auf FuPa

Unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen startet die 35. Auflage des Südhöhenturniers in Wuppertal: Auch in diesem Jahr richtet Gastgeber SSV 07 Sudberg das Turnier in der Cronenberger Alfred-Henckels-Halle aus.

Verlinkte Inhalte

Hans-Löhdorf-Pokal
Cronenberg
SSV Born
Vohwinkel
Ronsdorf

Am Samstag geht die 35. Auflage des traditionsreichen Südhöhenturniers in Wuppertal an den Start. Wie auch in den vergangenen Jahren wird in der Cronenberger Alfred-Henckels-Halle gespielt, Gastgeber des Turniers ist wie gewohnt der SSV 07 Sudberg. Neben dem Kreisligisten kämpfen am Wochenende elf weitere Mannschaften um den Hans-Löhdorf-Gedächtnispokal, den der FSV Vohwinkel Wuppertal nach seinem letztjährigen Finalerfolg über den damaligen Landesligisten Cronenberger SC verteidigen will.

>>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.

So läuft der erste Tag des Südhöhenturniers:

Gruppe A:

Auf den ersten Blick erscheint der SSV Bergisch Born als Favorit der Gruppe A, schließlich geht der Landesligist bereits im zweiten Jahr in Serie in der sechsthöchsten Spielklasse an den Start und dürfte nach dem Viertelfinal-Aus im Vorjahr mit einer Extra-Portion Motivation an den Start gehen. Allerdings steht dem SSV mit dem FSV Vohwinkel Wuppertal ein durchaus ernstzunehmender Kontrahent gegenüber: Nicht umsonst schoss sich der Bezirksligist im Vorjahr zum Titelgewinn. Ligarivale TSV Ronsdorf will sich derweil an der knappen Halbfinale-Niederlage gegen den Titelverteidiger revanchieren, während die Kreisligisten TSV Einigkeit Dornap, TSV Beyenburg und SSV 07 Sudberg II als Außenseiter in das Turnier gehen.

Sa., 27.12.2025, 15:00 Uhr
SSV 07 Sudberg
SSV 07 SudbergSSV Sudberg II
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
15:00live

Sa., 27.12.2025, 15:20 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
TSV Einigkeit Dornap
TSV Einigkeit DornapTSV Dornap
15:20live

Sa., 27.12.2025, 15:40 Uhr
TSV Beyenburg
TSV BeyenburgBeyenburg
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:40live

Sa., 27.12.2025, 16:00 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SSV 07 Sudberg
SSV 07 SudbergSSV Sudberg II
16:00live

Sa., 27.12.2025, 16:20 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
16:20live

Sa., 27.12.2025, 16:40 Uhr
TSV Einigkeit Dornap
TSV Einigkeit DornapTSV Dornap
TSV Beyenburg
TSV BeyenburgBeyenburg
16:40

Sa., 27.12.2025, 17:00 Uhr
SSV 07 Sudberg
SSV 07 SudbergSSV Sudberg II
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
17:00live

Sa., 27.12.2025, 17:20 Uhr
TSV Beyenburg
TSV BeyenburgBeyenburg
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
17:20live

Sa., 27.12.2025, 17:40 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
TSV Einigkeit Dornap
TSV Einigkeit DornapTSV Dornap
17:40live

Sa., 27.12.2025, 18:00 Uhr
TSV Beyenburg
TSV BeyenburgBeyenburg
SSV 07 Sudberg
SSV 07 SudbergSSV Sudberg II
18:00

Gruppe B:

Im vergangenen Jahr noch als Turnierfavorit gestartet will der Cronenberger SC nach dem Landesliga-Abstieg im Sommer nun die Final-Niederlage gegen den FSV Vohwinkel im Vorjahr vergessen machen und sich die Krone aufsetzen. Doch bereits in der Gruppenphase warten große Hürden auf den einstigen Oberligisten, schließlich geht es gegen die Ligakonkurrenten BV Gräfrath, SC Viktoria Wuppertal Rott 89 und SSV Germania Wuppertal. Hinzu kommen die beiden A-Ligisten SC Sonnborn und der SV Jägerhaus Linde, die nach beeindruckenden Hinserien im Kreisliga-Oberhaus von den Aufstiegsplätzen grüßen und demnach nicht zu unterschätzen sind.

Sa., 27.12.2025, 18:20 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
18:20live

Sa., 27.12.2025, 18:40 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
18:40live

Sa., 27.12.2025, 19:00 Uhr
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
SV Jägerhaus Linde
SV Jägerhaus LindeSV Jägerhaus
19:00

Sa., 27.12.2025, 19:20 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
19:20live

Sa., 27.12.2025, 19:40 Uhr
SV Jägerhaus Linde
SV Jägerhaus LindeSV Jägerhaus
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
19:40live

Sa., 27.12.2025, 20:00 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
20:00live

Sa., 27.12.2025, 20:20 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SV Jägerhaus Linde
SV Jägerhaus LindeSV Jägerhaus
20:20live

Sa., 27.12.2025, 20:40 Uhr
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
20:40live

Sa., 27.12.2025, 21:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
21:00live

Sa., 27.12.2025, 21:20 Uhr
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
21:20live

____

>>> FuPa Niederrhein bietet ab sofort wieder einen WhatsApp-Service an.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 025.12.2025, 19:30 Uhr
Tom KunzeAutor