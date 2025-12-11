Suderwick legt vor an der Spitze, Spannung im Tabellenkeller

Der 17. Spieltag der Kreisliga A Rees/Bocholt steht bevor – und damit der letzte bevor sich die Teams für in eine Pause von den heimischen Platzanlagen verabschieden und die Weihnachtszeit genießen. Eine lange Pause wird es allerdings nicht: Bereits Ende Januar startet die Liga wieder in die Rückrunde. Zwischen den Feiertagen stehen zudem die beliebten Hallenstadtmeisterschaften in den verschiedenen Ortschaften auf dem Programm und sorgen dafür, dass Fußballdurst und Wettkampfstimmung nicht zu kurz kommen.
Nach einem spannenden und torreichen vergangenen Wochenende – zudem mit zwei Spielausfällen, die am kommenden Mittwoch noch nachgeholt werden – blickt die Liga auf ein äußerst enges Tabellenbild: GSV Suderwick führt die Tabelle an und legt mit einem 7:1-Sieg beim SV Emmerich-Vrasselt vor, gefolgt von DJK Rhede. Die Kräbber-Elf kann aber mit zwei Siegen die Herbstmeisterschaft perfekt machen. Weiterer Verfolger ist der starke Aufsteiger Rheingold Emmerich. Im breiten Mittelfeld geht es eng zu, während unten insbesondere PSV Wesel II, Olympia Bocholt und Grün-Weiß Vardingholt weiterhin dringend Punkte benötigen.
GSV Suderwick legt am Donnerstagabend eindrucksvoll vor und feiert einen klaren 7:1-Auswärtssieg beim SV Emmerich-Vrasselt. Während die Hausherren über weite Strecken müde, fehleranfällig und ohne Durchschlagskraft agierten, zeigten die Gäste ein starkes, konzentriertes und temporeiches Spiel. Die Elf von Thomas Driever ging zwar früh durch Jan-Kurt Giesbers in Führung, doch danach dominierte fast ausschließlich Suderwick. Tom Boland glich aus und traf später erneut, Niklas Mike Rossel drehte das Spiel mit einem Doppelpack, und Robin Hollands erhöhte ebenfalls mit zwei Treffern. Den Schlusspunkt setzte Tim Hövels in der Nachspielzeit. Ein souveräner und hochverdienter Erfolg, mit dem Suderwick ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen setzt und die Niederlage gegen den VfB Rheingold vergessen lässt.
TV Voerde unterlag SC TuB Mussum zuletzt knapp mit 1:2 und steckt im unteren Mittelfeld fest. DJK Rhede ist in Form und lauert mit 40 Punkten auf einen Ausrutscher Suderwicks. Ein Spiel, in dem Voerde alles in die Waagschale werfen muss.
SC TuB Mussum kommt mit einem Sieg aus Voerde und bewegt sich stabil im Mittelfeld. SV Bienenhorst II fegte Olympia Bocholt mit 6:0 vom Platz und zeigt sich offensivstark. Ein Duell zweier formstarker Teams – hier könnte es torreich werden.
SV Krechting musste am Wochenende zusehen, da die Partie ausfiel, während RSV Praest sich mit 2:4 Bocholt I geschlagen geben musste. Für beide geht es darum, ein letztes positives Zeichen vor der Pause zu setzen – wobei Krechting leicht favorisiert wirkt.
SV Spellen verlor gegen Brünen, braucht aber dringend Punkte, um nicht weiter unten hineinzurutschen. Das Team von Michael Tyrann ist seid fünf Spielen sieglos. VFR Mehrhoog hingegen reist mit Selbstvertrauen an. Die Gäste wollen ihre gute Form bestätigen, während Spellen auf eine stabile Defensivleistung hofft.
Beide Teams kassierten am Wochenende deutliche Niederlagen – SV Bislich mit 1:6 im Derby in Haffen-Mehr, PSV Wesel II mit 2:5 gegen Vrasselt. Ein klassisches Kellerduell, in dem jeder Punkt doppelt zählt. Der Verlierer könnte sich zur Pause auf einem Abstiegsplatz wiederfinden.
VFB Rheingold Emmerich feierte mit dem 5:1 gegen Tabellenführer Suderwick ein echtes Ausrufezeichen und mischt weiter ganz oben mit. SV Brünen kam durch ein 2:1 gegen Spellen zurück in die Spur. Rheingold geht als Favorit ins Rennen, doch Brünen könnte mit seiner stabilen Defensive für Probleme sorgen.
TuB Bocholt gewann mit 4:2 gegen Praest und bleibt in Schlagdistanz zu den Top Five. Grün-Weiß Vardingholt hingegen wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis, zudem fiel ihr Spiel aus.
Olympia Bocholt ging am Wochenende mit 0:6 baden und bildet weiter den Tabellenkeller. TuS Haffen-Mehr kommt nach dem deutlichen Heimsieg gegen Bislich mit Rückenwind. Die Rollen sind klar verteilt – Olympia muss ein nahezu fehlerfreies Spiel abliefern, um eine Überraschung zu schaffen.
VfR Mehrhoog und SV Krechting wollen denn ausgefallenen 16.Spieltag nutzen, um noch wichtige Zähler vor Weihnachten zu sammeln. Ein enges Mittelfeldduell, das viel Spannung verspricht.
Das Lokalduell, das witterungsbedingt verschoben wurde. Für Grün-Weiß Vardingholt wäre ein Sieg moralisch enorm wichtig. Aber DJK Rhede reist als Favorit an und wird nichts anbrennen lassen, doch Derbys haben ihre eigenen Gesetze.
>>>Hier geht es zur Kreisliga A
18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TuS Haffen-Mehr
So., 01.02.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - TV Voerde
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Krechting - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - VfR Mehrhoog
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Bislich - GSV Viktoria Suderwick
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - DJK Rhede
So., 01.02.26 15:15 Uhr SV Spellen - RSV Praest
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Brünen
So., 01.02.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - PSV Wesel II
Die Hallenturniere in der Übersicht