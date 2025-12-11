 2025-12-03T05:51:34.672Z

Spielvorbericht
GSV Suderwick legt im Dreikampf an der Spitze vor.
GSV Suderwick legt im Dreikampf an der Spitze vor. – Foto: FuPa

Suderwick legt vor an der Spitze, Spannung im Tabellenkeller

Vor Weihnachten erwartet die Fans ein letzter, intensiver Spieltag mit Duellen voller Bedeutung – sei es im Aufstiegsrennen oder im Abstiegskampf. Danach heißt es kurz durchschnaufen, ehe es in den Hallen rundgeht und Ende Januar schon die Rückrunde startet.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A RE/BOH
TuB Bocholt
RSV Praest
TV Voerde
PSV Wesel II

Der 17. Spieltag der Kreisliga A Rees/Bocholt steht bevor – und damit der letzte bevor sich die Teams für in eine Pause von den heimischen Platzanlagen verabschieden und die Weihnachtszeit genießen. Eine lange Pause wird es allerdings nicht: Bereits Ende Januar startet die Liga wieder in die Rückrunde. Zwischen den Feiertagen stehen zudem die beliebten Hallenstadtmeisterschaften in den verschiedenen Ortschaften auf dem Programm und sorgen dafür, dass Fußballdurst und Wettkampfstimmung nicht zu kurz kommen.

Nach einem spannenden und torreichen vergangenen Wochenende – zudem mit zwei Spielausfällen, die am kommenden Mittwoch noch nachgeholt werden – blickt die Liga auf ein äußerst enges Tabellenbild: GSV Suderwick führt die Tabelle an und legt mit einem 7:1-Sieg beim SV Emmerich-Vrasselt vor, gefolgt von DJK Rhede. Die Kräbber-Elf kann aber mit zwei Siegen die Herbstmeisterschaft perfekt machen. Weiterer Verfolger ist der starke Aufsteiger Rheingold Emmerich. Im breiten Mittelfeld geht es eng zu, während unten insbesondere PSV Wesel II, Olympia Bocholt und Grün-Weiß Vardingholt weiterhin dringend Punkte benötigen.

Der Donnerstagabend

GSV Suderwick mit Kantersieg beim SVV

Gestern, 20:00 Uhr
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
1
7
Abpfiff
+Video

GSV Suderwick legt am Donnerstagabend eindrucksvoll vor und feiert einen klaren 7:1-Auswärtssieg beim SV Emmerich-Vrasselt. Während die Hausherren über weite Strecken müde, fehleranfällig und ohne Durchschlagskraft agierten, zeigten die Gäste ein starkes, konzentriertes und temporeiches Spiel. Die Elf von Thomas Driever ging zwar früh durch Jan-Kurt Giesbers in Führung, doch danach dominierte fast ausschließlich Suderwick. Tom Boland glich aus und traf später erneut, Niklas Mike Rossel drehte das Spiel mit einem Doppelpack, und Robin Hollands erhöhte ebenfalls mit zwei Treffern. Den Schlusspunkt setzte Tim Hövels in der Nachspielzeit. Ein souveräner und hochverdienter Erfolg, mit dem Suderwick ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen setzt und die Niederlage gegen den VfB Rheingold vergessen lässt.

Die Spiele am Freitag

Kräbber-Elf möchte Auswärts punkten

Heute, 19:30 Uhr
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
19:30

TV Voerde unterlag SC TuB Mussum zuletzt knapp mit 1:2 und steckt im unteren Mittelfeld fest. DJK Rhede ist in Form und lauert mit 40 Punkten auf einen Ausrutscher Suderwicks. Ein Spiel, in dem Voerde alles in die Waagschale werfen muss.

SC TuB Mussum empfängt die Oberliga-Reserve

Heute, 20:00 Uhr
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
20:00

SC TuB Mussum kommt mit einem Sieg aus Voerde und bewegt sich stabil im Mittelfeld. SV Bienenhorst II fegte Olympia Bocholt mit 6:0 vom Platz und zeigt sich offensivstark. Ein Duell zweier formstarker Teams – hier könnte es torreich werden.

SV Krechting begrüßt Praest unter Flutlicht

Heute, 20:00 Uhr
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
20:00

SV Krechting musste am Wochenende zusehen, da die Partie ausfiel, während RSV Praest sich mit 2:4 Bocholt I geschlagen geben musste. Für beide geht es darum, ein letztes positives Zeichen vor der Pause zu setzen – wobei Krechting leicht favorisiert wirkt.

Die Spiele am Sonntag

Tyrann-Elf muss Kreise stoppen

So., 14.12.2025, 12:30 Uhr
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
12:30

SV Spellen verlor gegen Brünen, braucht aber dringend Punkte, um nicht weiter unten hineinzurutschen. Das Team von Michael Tyrann ist seid fünf Spielen sieglos. VFR Mehrhoog hingegen reist mit Selbstvertrauen an. Die Gäste wollen ihre gute Form bestätigen, während Spellen auf eine stabile Defensivleistung hofft.

Die Elf von Michael Tyrann ist seid fünf Spielen ohne Sieg.
Die Elf von Michael Tyrann ist seid fünf Spielen ohne Sieg. – Foto: Marcel Eichholz/SVS

Abstiegskampf am Feldwicker Weg

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
15:00live

Beide Teams kassierten am Wochenende deutliche Niederlagen – SV Bislich mit 1:6 im Derby in Haffen-Mehr, PSV Wesel II mit 2:5 gegen Vrasselt. Ein klassisches Kellerduell, in dem jeder Punkt doppelt zählt. Der Verlierer könnte sich zur Pause auf einem Abstiegsplatz wiederfinden.

VfB Rheingold Emmerich möchte sich oben festsetzen

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
15:00live

VFB Rheingold Emmerich feierte mit dem 5:1 gegen Tabellenführer Suderwick ein echtes Ausrufezeichen und mischt weiter ganz oben mit. SV Brünen kam durch ein 2:1 gegen Spellen zurück in die Spur. Rheingold geht als Favorit ins Rennen, doch Brünen könnte mit seiner stabilen Defensive für Probleme sorgen.

TuB Bocholt gegen das abgeschlagene Schlusslicht

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
15:00

TuB Bocholt gewann mit 4:2 gegen Praest und bleibt in Schlagdistanz zu den Top Five. Grün-Weiß Vardingholt hingegen wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis, zudem fiel ihr Spiel aus.

TuS Haffen-Mehr will starke Hinrunde mit Sieg beenden

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
15:30

Olympia Bocholt ging am Wochenende mit 0:6 baden und bildet weiter den Tabellenkeller. TuS Haffen-Mehr kommt nach dem deutlichen Heimsieg gegen Bislich mit Rückenwind. Die Rollen sind klar verteilt – Olympia muss ein nahezu fehlerfreies Spiel abliefern, um eine Überraschung zu schaffen.

Nachholspiele – Vier Teams gehen vor Weihnachten in die Nachspielzeit

VfR Mehrhoog empfängt die Trinker-Elf

Mi., 17.12.2025, 19:30 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
19:30

VfR Mehrhoog und SV Krechting wollen denn ausgefallenen 16.Spieltag nutzen, um noch wichtige Zähler vor Weihnachten zu sammeln. Ein enges Mittelfeldduell, das viel Spannung verspricht.

GW Vardingholt lädt zum Derby

Mi., 17.12.2025, 19:30 Uhr
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
19:30

Das Lokalduell, das witterungsbedingt verschoben wurde. Für Grün-Weiß Vardingholt wäre ein Sieg moralisch enorm wichtig. Aber DJK Rhede reist als Favorit an und wird nichts anbrennen lassen, doch Derbys haben ihre eigenen Gesetze.

>>>Hier geht es zur Kreisliga A

Start der Rückrunde bereits im Januar

18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TuS Haffen-Mehr
So., 01.02.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - TV Voerde
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Krechting - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - VfR Mehrhoog
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Bislich - GSV Viktoria Suderwick
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - DJK Rhede
So., 01.02.26 15:15 Uhr SV Spellen - RSV Praest
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Brünen
So., 01.02.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - PSV Wesel II

Die Hallenturniere in der Übersicht

Aufrufe: 011.12.2025, 22:15 Uhr
Torben RuitterAutor