Suderburg rüstet sich für den Abstiegskampf!

In der abgelaufenen Saison stand Liegmann 28 Mal auf dem Feld und erzielte sieben Tore. In der laufenden Saison lief es für den 25-Jährigen allerdings nicht mehr so rund. Elf Einsätze, alle von der Bank aus und nur ein Tor stehen aktuell zur Buche. Nun will Liegmann beim VfL Suderburg zu alter Stärke zurückfinden.

Des Weiteren wird Lasse Wrede zum Bezirksligisten zurückkehren. Wrede spielte bereits von 2018 bis 2023 beim VfL und erzielte in 83 Partien 15 Tore, ehe es ihn weiter zum Landesligisten, Treubund Lüneburg, zog. Beim TB Lüneburg stand er seit der Rückrunde 23/24 27 Mal auf dem Feld und erzielte ein Tor. In der aktuellen Saison waren es zwölf Spiele, seit Mitte Oktober allerdings nur noch vier Kurzeinsätze. Mit seiner Erfahrung in der sechsten Liga wird Wrede definitiv eine Stütze im Abstiegskampf sein.