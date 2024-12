Stuttgarter Kickers: Vor dem letzten Heimspiel

Im letzten Heimspiel des Jahres 2024 geht es gegen FC 08 Homburg. Die Saarländer schwächelten nach der guten Saisonphase im September in den vergangenen Spielen immer wieder, und sind seit nun drei Spielen ohne Sieg. Trotzdem zeigte sich Homburg besonders gegen Gegner aus der oberen Tabellenregion immer wieder von einer starken Seite. Wir haben mit unserem Chef-Trainer Marco Wildersinn vor dem Heimspiel am Samstag, 30. November 2024 gesprochen:

0:0 zum Rückrundenauftakt bei Eintracht Frankfurt II und damit das sechste Unentschieden in der laufenden Spielzeit. Defensiv standen die Blauen, auch nach der Auswechslung von Behrendt, stabil. Wie zufrieden bist Du mit der Stabilität der Abwehr?Marco Wildersinn: „Wir stellen mit 18 Gegentoren in 18 Spielen die zweitbeste Defensive der Liga, was erstmal zufriedenstellend ist. Trotz allem besteht durchaus Verbesserungspotential, besonders wenn man die Entstehung einzelner Gegentore über die Saison hinweg betrachtet. Einige Gegentore waren vermeidbar, unser Anspruch ist es, uns dort nochmal zu verbessern.“

Offensiv haben die Kickers aber die Wucht und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen lassen. Woran liegt es Deiner Meinung nach, dass die Mannschaft in solchen Spielen Schwierigkeiten hat, Tore zu erzielen?

Marco Wildersinn: „Es gibt natürlich immer Spiele, in denen es nicht vom Start weg gut läuft und der Gegner es einem schwer macht. Unser Anspruch ist es, ein Tor mehr als der Gegner zu machen und unsere Spiele zu gewinnen, was uns vergangenes Wochenende nicht gelang. Auch wenn wir in den meisten Spielen unsere Tore zuverlässig machen, müssen wir auch in kniffligen Spielen wie gegen die Eintracht ein Tor erzwingen.“