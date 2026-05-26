Stuttgarter Kickers verpflichten Yannick Glessing vom FV Illertissen

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers verstärken ihre Offensive mit Yannick Glessing. Der 28-jährige Angreifer wechselt vom FV Illertissen nach Degerloch und wird zur neuen Saison das Trikot der Blauen tragen.

Yannick Glessing spielte seit 2016 für den FV Illertissen, nachdem er aus der U19 des TSV Neu-Ulm zum Regionalligisten gewechselt war. In der abgelaufenen Saison wusste der 1,80 Meter große Offensivspieler mit zu überzeugen: In 38 Pflichtspielen erzielte er 17 Tore und bereitete weitere 13 Treffer vor. Zudem ist er Rekordtorschütze des FV Illertissen in der Regionalliga Bayern. Der flexibel einsetzbare Offensivmann kommt vorwiegend im Sturmzentrum zum Einsatz, kann aber auch auf den Außenbahnen spielen.

„Yannick bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unser Offensivspiel noch gesucht haben. Er ist robust, sehr schnell, arbeitet enorm mannschaftsdienlich und hat seine Torgefahr in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die Stuttgarter Kickers entschieden hat“, sagt Geschäftsführer Sport, Lutz Siebrecht.

Auch Yannick Glessing blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv. Die Stuttgarter Kickers sind ein spannender Traditionsverein mit viel Potenzial. Ich freue mich darauf, künftig vor den Fans im GAZi-Stadion auf der Waldau zu spielen und möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen.“