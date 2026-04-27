Stuttgarter Kickers verpflichten Malik Sama

Die Stuttgarter Kickers sichern sich zur kommenden Saison die Dienste von Innenverteidiger Malik Sama. Der 19-Jährige wechselt vom FV Illertissen nach Degerloch und gilt als vielversprechendes Talent für die Defensive.
Malik Sama war im Sommer 2024 vom FV Olympia Laupheim aus der U19 nach Illertissen gewechselt und sammelte in der laufenden Saison erste Erfahrungen in der Regionalliga Bayern. Aktuell wird der Defensivspieler durch eine muskuläre Verletzung ausgebremst, befindet sich jedoch bereits im Aufbautraining.
Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht sagt: „Malik ist ein sehr spannender Spieler, der für sein Alter schon eine außergewöhnliche Ruhe und Klarheit in seinem Spiel mitbringt. Wir sehen in ihm viel Entwicklungspotenzial und sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen kann.“
Auch Malik Sama blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Stuttgarter Kickers sind ein Traditionsverein mit einem spannenden Umfeld. Für mich ist der Wechsel eine riesige Chance, mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf, Teil des Teams zu werden und bald im Kickers-Trikot aufzulaufen.“