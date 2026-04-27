Stuttgarter Kickers verpflichten Malik Sama

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers sichern sich zur kommenden Saison die Dienste von Innenverteidiger Malik Sama. Der 19-Jährige wechselt vom FV Illertissen nach Degerloch und gilt als vielversprechendes Talent für die Defensive.

Malik Sama war im Sommer 2024 vom FV Olympia Laupheim aus der U19 nach Illertissen gewechselt und sammelte in der laufenden Saison erste Erfahrungen in der Regionalliga Bayern. Aktuell wird der Defensivspieler durch eine muskuläre Verletzung ausgebremst, befindet sich jedoch bereits im Aufbautraining.