Stuttgarter Kickers verpflichten Christoph Meister von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers verstärken ihre Defensive mit der Verpflichtung von Christoph Meister. Der 21-jährige Außenverteidiger wechselt von der SpVgg Greuther Fürth nach Degerloch. Christoph Meister wurde in der Jugend von Greuther Fürth ausgebildet und wechselte bereits im Jahr 2017 von der DJK Don Bosco Bamberg ins Nachwuchsleistungszentrum der Franken. In der vergangenen Saison absolvierte er 19 Partien für die zweite Mannschaft der Fürther in der Regionalliga Bayern und bereitete dabei vier Treffer vor.

Der 21-Jährige ist vor allem auf der rechten Abwehrseite zuhause, kann aber ebenso auf der linken Seite eingesetzt werden. Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers, sagt: „Mit Christoph gewinnen wir einen Spieler für uns, der schnell, zweikampfstark, flexibel auf beiden Außenbahnen einsetzbar ist und zudem den nötigen Drang nach vorne mitbringt. Wir arbeiten aktuell gezielt daran, uns in der Defensive weiter zu verstärken, und Christoph ist ein Baustein für diesen Weg.“