Stuttgarter Kickers empfangen Angstgegner Oberliga-Spitzenreiter trifft auf den FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

Zum Jahresabschluss empfangen die Stuttgarter Kickers in der Oberliga am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) den FSV 08 Bietigheim-Bissingen - aus Kickers-Sicht ein ziemlich unangenehmer Gegner.

In der vergangenen Saison verloren die Degerlocher beide Spiele gegen den FSV (0:1 und 1:2). Insgesamt ist die Bilanz der vergangenen Oberliga-Partien seit 2018 ausgeglichen. Drei Mal gewannen die Kickers (zuletzt das Vorrunden-Duell in der aktuellen Saison mit 1:0), drei Mal ging der FSV als Sieger vom Platz und ein Mal hieß es am Ende unentschieden. Die Fans dürfen sich am Samstag im Gazi-Stadion auf der Waldau also auf eine spannende Partie freuen, wenn der Spitzenreiter auf den Tabellendritten trifft.

Die Stuttgarter Kickers müssen auf Malte Moos (Sprunggelenksverletzung) und Markus Obernosterer (Fingerverletzung) verzichten. Eher unwahrscheinlich ist, dass Trainer Mustafa Ünal seine erfolgreiche Anfangself vom 5:1 beim FC Nöttingen ändert. "Ein, zwei Positionen sind noch offen", sagt Ünal. Erste Kandidaten wären Lukas Kiefer und Loris Maier. "Wir haben einen guten Lauf, wollen noch einmal alles, was wir haben, investieren - ohne aber zu überpacen", gibt der Kickers-Coach die Marschroute vor.

