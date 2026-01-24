Stuttgarter Kickers: 6:1-Testspielsieg gegen den 1. CfR Pforzheim

Die Stuttgarter Kickers haben ihr zweites Testspiel der Wintervorbereitung deutlich für sich entschieden. Auf dem Kunstrasenplatz im ADM-Sportpark setzten sich die Blauen vor 240 Zuschauern gegen den 1. CfR Pforzheim mit 6:1 (5:0) durch.

Gespielt wurde über viermal 30 Minuten. Eine besondere Rückkehr feierte dabei Felix Dornebusch: Ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss stand der Torhüter erstmals wieder für eine halbe Stunde zwischen den Pfosten. Die Kickers präsentierten sich insgesamt defensiv stabil und überzeugten mit einem kombinationssicheren und variablen Offensivspiel.

Nach einer knappen Viertelstunde belohnte sich die Mannschaft von Cheftrainer Marco Wildersinn für den dominanten Beginn: Flamur Berisha erzielte den verdienten Führungstreffer zum 1:0. Winterneuzugang Abdoulie Mboob ließ anschließend die Herzen der Kickers-Fans höherschlagen, als er in der 28. Minute mit einem sehenswerten Schuss in den linken Torwinkel auf 2:0 erhöhte. Nur wenige Minuten später schnürte Mboob seinen Doppelpack (32.). Melkamu Frauendorf (31.) sowie Nevio Schembri (46.) schraubten das Ergebnis auf einen deutlichen 5:0-Zwischenstand.

Nach rund einer Stunde gelang dem Oberligisten aus Baden durch Joao Silveira Schick der Treffer zum 1:5. In den verbleibenden 60 Minuten verpassten es die Degerlocher zunächst, weitere gute Torchancen zu nutzen, ehe Lirijon Abdullahu in der 94. Minute den hochverdienten 6:1-Endstand herstellte.

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn nach dem Schlusspfiff: „Wir haben heute defensiv über 120 Minuten ein ordentliches Spiel gemacht und wenig zugelassen. Deshalb ärgert das eine Gegentor so ein bisschen. Aber viele Dinge, die wir in der vergangenen Trainingswoche besprochen haben, wurden gut umgesetzt und deshalb können wir heute ein recht positives Fazit ziehen.“

Ausblick

Am kommenden Samstag, 31. Januar 2026, treffen die Stuttgarter Kickers im dritten Vorbereitungsspiel auf die SpVgg Unterhaching. Anstoß im ADM-Sportpark ist um 14.00 Uhr.