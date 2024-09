Stuttgarter Kickers: 5:1-Heimsieg gegen Steinbach

– Foto: Stuttgarter Kickers

Am siebten Spieltag der Regionalliga Südwest gewannen die Stuttgarter Kickers vor 4.350 Zuschauern im GAZi-Stadion auf der Waldau verdient mit 5:1 (3:1) gegen den TSV Steinbach Haiger. In einer wilden Anfangsphase gingen die Blauen durch David Braig in Führung (13.), mussten aber nur zwei Zeigerumdrehungen später den 1:1-Ausgleichstreffer von Michael Guthörl hinnehmen. Postwendend erzielte David Kammerbauer die erneute Kickers-Führung zum 2:1 (16.). Kurz vor der Pause legte Kevin Dicklhuber mit seinem 3:1 den Grundstein zum vierten Heimsieg in Folge (42.). Mit den frühen Toren nach dem Seitenwechsel erneut durch Braig (47.) und dem verwandelten Foulelfmeter von Dicklhuber (55.) war die Partie früh entschieden.

Wilde Anfangsphase Mit Marcel Schmidts und David Tomić für Blank und Tekerci im Vergleich zum torlosen Unentschieden in Göppingen gingen die Blauen in den Fußballnachmittag bei hochsommerlichen Temperaturen. Die ersten Torannäherungen durch Schmidts (7.) und Lukas Kiefer (11.) landeten noch neben dem Tor. Nach einem weiten Ball setzte sich dann Braig energisch im Strafraum durch und erzielte aus spitzem Winkel an TSV-Keeper Jesper Heim vorbei ins lange Eck die frühe Führung (13.), das erste Stürmertor der laufenden Punktspielrunde.

Im Gegenzug verlor Tomić vor dem Strafraum das Spielgerät an Guthörl, der nicht lange fackelte und aus halbrechter Position abzog und von Brian Behrendt abgefälscht zum schnellen 1:1-Ausgleichstreffer einschoss. Direkt nach Wiederanpfiff ein langer Ball von Behrendt auf Mauersberger, denn Abschluss konnte Heim nur nach vorne abprallen lassen und Kammerbauer war zur Stelle und traf unter die Latte zur erneuten Kickers-Führung (16.).

Doch damit war die wilde Anfangsphase noch nicht beendet. Keine Zeigerumdrehung später nutzen die Hessen ihre Freiräume und Torschütze Guthörl hämmerte freistehend von der Strafraumgrenze das Spielgerät an die Querlatte.

In der Folge beruhigte sich die Partie etwas, Steinbach nutze aber immer wieder Lücken in der Kickers-Defensive, ohne aber zu zwingenden Torchancen zu kommen. Auf der Gegenseite war kurz vor der Pause Dicklhuber zur Stelle und traf nach Vorlage von Tomić von der Strafraumkante mit seinem ersten Saisontreffer flach ins linke Eck zur 3:1-Halbzeitführung (42.).

– Foto: Stuttgarter Kickers

Frühe Entscheidung nach der Pause Unverändert gingen beide Teams in den zweiten Spielabschnitt und die Kickers zeigten weiter ihre Effizienz vor dem Tor. 70 Sekunden nach Wiederbeginn flankte Kiefer von der Grundlinie an den kurzen Pfosten und Braig köpfte zum 4:1 ein. Und nur wenige Minuten später war die Partie endgültig entschieden. Nach dem Foulspiel an Schmidts hämmerte Dicklhuber den fälligen Strafraum zum 5:1 in die Maschen (55.).

Steinbach gab zwar nicht auf, kam immer wieder gut in die Räume, konnte das aber nicht mehr in Tor umsetzen. In der Nachspielzeit verpassten dann Christian Mauersberger und im Nachschuss der eingewechselte Meris Skenderović das halbe Dutzend vollzumachen.

Die Kickers feierten einen deutlichen Heimsieg unter dem Fernsehturm und führen damit die Regionalligatabelle nach den Samstagspielen an.

– Foto: Stuttgarter Kickers

Stimme zum Spiel Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn nach dem Schlusspfiff: „Heute hat es Spaß gemacht, am Dienstag nicht, und deshalb möchte ich da auch ein bisschen ausholen. Wir haben am Dienstag kein gutes Spiel gemacht, das steht außer Frage. Dass dann schon während des Spiels, vor allem aber auch nach dem Spiel die Unzufriedenheit so klar spürbar ist war für mich schon etwas überraschend, aber es war natürlich gerechtfertigt. Und deshalb war klar, wir wollen ein anderes Gesicht zeigen heute. Ich glaube wir haben heute eine gute Reaktion gezeigt, was die taktische Herangehensweise ans Spiel angeht. Wir wollten über einen flachen Kammerbauer und einen hohen Schmidts viel Power über die Flügel aufbauen.

Nach dem frühen 1:0 war es eine sehr wilde Phase mit dem 1:1, 2:1 und dem Lattenschuss. Dann hat es sich ein bisschen beruhigt und das 3:1 war natürlich extrem wichtig. Und das hat der Mannschaft dann auch Sicherheit gegeben. Nach der Halbzeit war das Spiel mit den beiden Toren entschieden. Steinbach war aber zu jedem Zeitpunkt gefährlich. Manko war heute, dass wir viele Torschüsse des Gegners zugelassen haben, dass wir nicht in jeder Situation gut verteidigt haben. Da waren wir oft zu unruhig. Am Ende endlich ein überzeugender Sieg, endlich aus die Stürmertore die wir uns gewünscht haben. Und deshalb mein Fazit, der Weg der wir eingeschlagen haben ist richtig. Es war ein guter Tag für uns." Ausblick Für die Stuttgarter Kickers geht es bereits am kommenden Freitag, 13. September 2024 mit dem Auswärtsspiel bei Kickers Offenbach weiter. Anpfiff im Stadion am Bieberer Berg ist im 19:00 Uhr.