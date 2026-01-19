Sturmhoffnung verlässt die Viktoria nach nur einem halben Jahr wieder

Der 22 Jahre alte Grieche war zu Saisonbeginn aus der U23 des SV Darmstadt 98 an den Schönbusch gewechselt. Er kam seitdem in 20 Pflichtspielen für die Weiß-Blauen zum Einsatz und erzielte drei Treffer.

Nun haben sich die Verantwortlichen des Vereins und der Rechtsfuß mit sofortiger Wirkung auf eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. Viktoria Aschaffenburg bedankt sich bei "Jorgo" für sein Engagement und wünscht ihm beruflich als auch privat alles Gute", lässt der SVA in einer Pressemitteilung wissen.



Der 22-Jährige war im Sommer mit viel Vorschusslorbeeren und der Empfehlung von 17 Treffern in der Hessenliga nach Aschaffenburg gekommen und sollte die Sturmprobleme lösen. "Die Suche nach einem Mittelstürmer ist mit der Verpflichtung des 21-Jährigen erfolgreich abgeschlossen", gab der Verein im Juli 2025 bekannt. Makridis schaffte auf Anhieb den Sprung zum Stammspieler. Mit drei erzielten Treffern war er hinter Lian Akkus Rodriguez (4) immerhin zweitbester Torschütze bei der Viktoria, was schon auch deutlich die Offensivschwäche der Aschaffenburger aufzeigt. Mit dem Abgang von Makridis dürften die Probleme im Sturm nicht weniger geworden sein...

Die Zu- und Abgänge bei Viktoria Aschaffenburg in der Winterpause:



Trainer: Felix Luz (NEU)

Zugänge: Alexander Leuthard (SpVgg Unterhaching)

Abgänge: Max Grün (RW Walldorf zur Saison 26/27), Ali Aziz (SV Vatan Spor Aschaffenburg), Georgios Makridis (Ziel unbekannt)