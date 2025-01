Sturmduo verlängert: Top-Torjäger und Routinier bleiben SVW Soest treu

Der 23-jährige Jurss kam 2018 vom SV Lippstadt 08 in die U19-Westfalenliga-Mannschaft der Soester und spielte sich in seiner ersten Saison auf Anhieb in die Startelf der Senioren. Mit einer beeindruckenden Quote von 112 Toren in 112 Spielen war Jurss maßgeblich am Durchmarsch der Westfalia aus der Bezirks- in die Westfalenliga beteiligt. In der aktuellen Saison zählt Mario Jurss mit acht Toren und vier Assists zum torgefährlichsten Akteur im Kader.

"Wir streben an, weiterhin eine gute Rolle zu spielen und die Position als beste Mannschaft im Fußballkreis Soest zu verteidigen. Persönlich will ich verletzungsfrei bleiben und durch Einsatz sowie Torbeteiligungen zum Erfolg der Mannschaft beitragen", wird Jurss vom Verein auf Social Media zitiert.