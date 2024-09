Stulln knöpft Schwarzenfeld Punkt ab – Kemnath putzt Katzdorf

Die Top Drei sind in der Kreisliga West auf zwei Punkte zusammengerückt. Spitzenreiter Schwarzenfeld (2:2 in Stulln) und Verfolger Detag Wernberg (1:1 gegen Dieterskirchen) mussten mit je einem Punkt vorliebnehmen. Zwischen die zwei Mannschaften schiebt sich OVI-Teunz, das beim 4:0 in Nittenau keine Zweifel aufkommen ließ. Im Tabellenkeller feierte Aufsteiger Diendorf beim 1:0 in Schmidgaden den ersehnten ersten Sieg in der Kreisliga. Neues Schlusslicht ist die SG Pertolzhofen, die in Haselbach leer ausging.



Der 1. FC Schmidgaden musste sich bereits am Freitag vor 200 Schaulustigen gegen den angereisten SV Diendorf geschlagen geben. Den Siegestreffer landete Matthias Plöd in der 56. Spielminute. Es ist der erste Saisonsieg für den Aufsteiger aus Diendorf. Schiedsrichter: Lucio Lobinger, Manuel Rom, Ludwig Held







Beim TSV Stulln durften die 150 anwesenden Zuschauer ein Remis gegen Tabellenführer 1. FC Schwarzenfeld mitverfolgen. Timon Porcher brachte die Gäste bereits in der sechsten Minute in Führung, dann gab es eine Zehn-Minuten-Auszeit für Jonas Grabinger von den Hausherren. Josef Lobinger gelang in der 38. Minute der erste Ausgleich der Partie. Timon Porcher brachte in der 43. Minute das 1:2, doch kurz vor Halbzeitpfiff landete Andreas Meyer den erneuten Ausgleich zugunsten der Hausherren, in der restlichen Spielzeit kam keiner mehr zum Abschluss. Schiedsrichter: Fabian Felbermeir, Florian Schreiner, Luca Huttner







Der TSV Detag Wernberg und der TSV Dieterskirchen holten sich vor 120 Zuschauern je einen Punkt und trennten sich 1:1-Unentschieden. Florian Weingärtner konnte in der 13. Minute die Gäste in Front bringen, doch Simon Polster glich in der 35. Minute zugunsten der Hausherren aus. Schiedsrichter: Andreas Fleißer, Georg Dietlinger, Franz Bucher







Der FC OVI-Teunz sicherte sich vor 130 Zuschauern zu Gast beim TSV Nittenau die Maximalausbeute. Bereits in der vierten Minute schob Gerhard Herzog zugunsten der Gäste ein, Christian Zechmann erhöhte in der 31. Minute. Auch die zweite Halbzeit wurde vom FC genutzt, so erhöhte Arthur Kerbel in der 58. Minute zum 0:3 und Christian Uschold besiegelte den Dreier in der 71. Minute. Für den TSV gab es in der 83. Minute noch die Ampelkarte für Vladimir Semke. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Thomas Schiegl, Marco Biederer







Beim SV Kemnath a.B. durften die 141 Fans die Punkte an die Gastgeber gehen sehen. Zu Gast war der SC Katzdorf am achten Spieltag. Jan Kasseckert landete in der 15. Minute das 1:0, Andreas Plank erhöhte in er 30. Minute. In der 56. Minute kam Luca Hintermeier für den SC zum Abschluss, doch ein Elfmeter in der 59. Minute und eine weitere Bude von Alexander Grill (81.) brachte es zu guter Letzt auf 4:1 für die Hausherren. Schiedsrichter: Noah Parusel, Michael Ugur, Valentin Lehner







Der SV Haselbach sicherte sich am vergangenen Wochenende ebenfalls den Dreier daheim. Zu Gast war die SG Pertolzhofen/Niedermurach, die vor 120 Zuschauern eine weitere Niederlage der Saison einstecken mussten. In der 13. Minute brachte Christian Brunner die Führung für die Gastgeber, Andreas Merk erhöhte in der 31. Minute, dann gab es eine Auszeit für Sven Sinzger der Gäste. In der 53. Minute landete Sven Sinzger einen Anschlusstreffer, doch Florian Nößner besiegelte in der 73. Minute die Maximalausbeute für die Gastgeber. Schiedsrichter: Ersan Djerekarac, Daniel Hoffmann, Bartu Uzun







Der TV Nabburg setzte sich mit nur einer Bude gegen die angereiste SG Silbersee 08 vor 110 Besuchern durch. Den Siegestreffer landete Finn Grünauer in der 56. Minute, für Christian Pregler von der SG gab es in der 90.+2. noch eine Ampelkarte. Schiedsrichter: Markus Schreiner, Matthias Kaiser, Robert Ott