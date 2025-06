Stürmer für die Regionalliga: FC Bayern bedient sich beim SSV Ulm

Der FC Bayern München arbeitet an der Kaderplanung für die U21 in der Regionalliga und hat einen weiteren Neuzugang verpflichtet.

München – Die Planungen für den neuen Kader laufen nicht nur bei der Bundesligamannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany auf Hochtouren, auch in der U21 wird ein neues Team zusammengestellt, das in der kommenden Saison eine gute Rolle in der Regionalliga Bayern spielen soll. Mit Artur Degraf stößt nun ein Stürmer zu den FCB-Talenten.

Der aus Biberach stammende Degraf trat im Sommer 2021 der Akademie der Ulmer bei und durchlief dort sämtliche Mannschaften. In der vergangenen Saison überzeugte er in der U19 der Spatzen mit 14 Toren und acht Vorlagen. Zwei seiner Tore erzielte er in der Vorrunde beim 2:2-Unentschieden gegen die U19 des FC Bayern.

„Artur war Stammspieler in der U19 in Ulm und hat in den vergangenen Jahren dort im Verein eine gute Entwicklung genommen. Er hat viele Tore geschossen und vorbereitet – auch gegen uns – und wir sind überzeugt, dass er mit seinem Profil und seinem fußballerischen Potenzial für unsere Amateure ein wertvoller Spieler werden kann“, wird Markus Weinzierl, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Stürmer wechselt zum FC Bayern

Artur Degraf freut sich über den Wechsel und kann es kaum erwarten, mit dem Training anzufangen: „Ich bin sehr dankbar für die Chance, im Trikot eines so großen Clubs auflaufen zu dürfen. Vom ersten Tag an möchte ich in jeder Einheit mein Bestes geben und mein volles Potenzial ausschöpfen.“

Auf die U21 des FC Bayern München und Artur Degraf warten viele starke Klubs in der kommenden Regionalliga-Saison, die um den möglichen Aufstieg in die 3. Liga mitspielen könnten. Die Meisterschaft wird also keine einfache Aufgabe für die Amateure des deutschen Rekordmeisters. (smr)