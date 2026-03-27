 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Strümp rückt an Waldniel heran, Kaldenkirchen müht sich gegen Hellas

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Giray Köprülü und Mesut Yanik treffen für SSV Strümp beim 3:0 gegen SC Waldniel, Jendrik Schwanitz führt TSV Kaldenkirchen zum 2:1 gegen FC Hellas Krefeld

von André Nückel · Gestern, 23:44 Uhr · 0 Leser
Hellas reist nach Kaldenkirchen.
Hellas reist nach Kaldenkirchen. – Foto: Michael Locke

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Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Der 25. Spieltag in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Der SSV Strümp rückt durch Tore von Giray Köprülü, Mesut Yanik und Florin Mahmutaj an den SC Waldniel heran. Zudem führt Jendrik Schwanitz den TSV Kaldenkirchen zum Sieg gegen FC Hellas Krefeld.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Gestern, 20:00 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
3
0
Abpfiff
Der SSV Strümp setzte sich mit 3:0 gegen den SC Waldniel durch und verkürzte den Abstand auf den direkten Konkurrenten. Beide Teams lieferten sich zunächst eine torlose erste Halbzeit, ehe die Partie nach der Pause entschieden wurde. Giray Köprülü brachte Strümp in Führung (69.), nur eine Minute später erhöhte Mesut Yanik auf 2:0 (70.). Waldniel blieb diesmal glücklos im Abschluss, sodass Florin Mahmutaj in der Schlussphase den Endstand herstellte (90.). Strümp steht nun mit 37 Punkten auf Rang neun, während Waldniel mit 38 Zählern Achter bleibt.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
2
1
Abpfiff
+Video

Der TSV Kaldenkirchen gewann gegen den FC Hellas Krefeld mit 2:1 und festigte mit nun 40 Punkten den Platz im oberen Tabellenfeld. Jendrik Schwanitz brachte die Gastgeber früh in Führung und bestätigte seine gute Form (20.), ehe Nils Heines nach der Pause erhöhte (55.). In der Schlussphase verkürzte Nahim Teniani Chamoro (83.), wodurch Hellas noch einmal herankam, doch Kaldenkirchen brachte den Vorsprung über die verbleibende Spielzeit. Der Abstand auf Rang zwei beträgt erstmal nur sechs Punkte.

Morgen, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
15:30live
Spieltext Vik. Anrath - TuS Gellep

Morgen, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
13:00
Spieltext VfR Fischeln II - VfL Willich

Morgen, 15:00 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
15:00live
Spieltext Schiefbahn - TSV Bockum II

Morgen, 12:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
12:00live
Spieltext TSV Meerbus. III - Hülser SV

Morgen, 15:15 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
15:15live
Spieltext SC Hinsbeck - VfB Uerding.

Morgen, 11:00 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
11:00
Spieltext Anadolu - Brüggen II

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Waldniel
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Niederkrüchten
Do., 02.04.26 18:30 Uhr VfB Uerdingen - Anadolu Türkspor Krefeld
Do., 02.04.26 18:30 Uhr TuS Gellep - VfR Krefeld-Fischeln II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - SSV Strümp
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Rhenania Hinsbeck
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK VfL Willich - SC Schiefbahn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Meerbusch III

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - VfB Uerdingen
So., 12.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TSV Kaldenkirchen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuS Gellep
So., 12.04.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Hülser SV
So., 12.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - FC Hellas Krefeld
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Waldniel - DJK VfL Willich
So., 12.04.26 15:30 Uhr SSV Strümp - TSV Krefeld-Bockum II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TuRa Brüggen II

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