Strümp rückt an Waldniel heran, Kaldenkirchen müht sich gegen Hellas

Hellas reist nach Kaldenkirchen. – Foto: Michael Locke

Der 25. Spieltag in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Der SSV Strümp rückt durch Tore von Giray Köprülü, Mesut Yanik und Florin Mahmutaj an den SC Waldniel heran. Zudem führt Jendrik Schwanitz den TSV Kaldenkirchen zum Sieg gegen FC Hellas Krefeld.

Der SSV Strümp setzte sich mit 3:0 gegen den SC Waldniel durch und verkürzte den Abstand auf den direkten Konkurrenten. Beide Teams lieferten sich zunächst eine torlose erste Halbzeit, ehe die Partie nach der Pause entschieden wurde. Giray Köprülü brachte Strümp in Führung (69.), nur eine Minute später erhöhte Mesut Yanik auf 2:0 (70.). Waldniel blieb diesmal glücklos im Abschluss, sodass Florin Mahmutaj in der Schlussphase den Endstand herstellte (90.). Strümp steht nun mit 37 Punkten auf Rang neun, während Waldniel mit 38 Zählern Achter bleibt.

Der TSV Kaldenkirchen gewann gegen den FC Hellas Krefeld mit 2:1 und festigte mit nun 40 Punkten den Platz im oberen Tabellenfeld. Jendrik Schwanitz brachte die Gastgeber früh in Führung und bestätigte seine gute Form (20.), ehe Nils Heines nach der Pause erhöhte (55.). In der Schlussphase verkürzte Nahim Teniani Chamoro (83.), wodurch Hellas noch einmal herankam, doch Kaldenkirchen brachte den Vorsprung über die verbleibende Spielzeit. Der Abstand auf Rang zwei beträgt erstmal nur sechs Punkte.

Spieltext Vik. Anrath - TuS Gellep

Spieltext VfR Fischeln II - VfL Willich

Spieltext Schiefbahn - TSV Bockum II

Spieltext TSV Meerbus. III - Hülser SV

Spieltext SC Hinsbeck - VfB Uerding.

Morgen, 11:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld Anadolu TuRa Brüggen Brüggen II 11:00 PUSH

Spieltext Anadolu - Brüggen II

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Waldniel

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Niederkrüchten

Do., 02.04.26 18:30 Uhr VfB Uerdingen - Anadolu Türkspor Krefeld

Do., 02.04.26 18:30 Uhr TuS Gellep - VfR Krefeld-Fischeln II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - SSV Strümp

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Rhenania Hinsbeck

Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK VfL Willich - SC Schiefbahn

Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Meerbusch III



27. Spieltag

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - VfB Uerdingen

So., 12.04.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TSV Kaldenkirchen

So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuS Gellep

So., 12.04.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - Hülser SV

So., 12.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - FC Hellas Krefeld

So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Waldniel - DJK VfL Willich

So., 12.04.26 15:30 Uhr SSV Strümp - TSV Krefeld-Bockum II

So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TuRa Brüggen II

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