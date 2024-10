Marco Streker unterzeichnete am Dienstag seinen Trainer-Vertrag beim Verbandsligisten TSG Pfeddersheim. Flankiert wird er vom Vorsitzenden Rolf Emrich (rechts) und Sportlichen Leiter Manuel Wöllner. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

Streker bringt klare Vorstellungen mit Neuer Coach des Verbandsligisten TSG Pfeddersheim hat die ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert

Pfeddersheim. Ein gewisses Kribbeln habe er schon verspürt, der neue Cheftrainer des TSG Pfeddersheim, bei der Vertragsunterzeichnung in Gegenwart des Vorsitzenden Rolf Emrich und des Sportlichen Leiters Manuel Wöllner.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Es ist für mich gewissermaßen wie ein Nachhausekommen“, sagt Marco Streker, der den zu Beginn der Vorwoche aus rein sportlichen Gründen freigestellten Coach Nauwid Amiri abgelöst hat, und zuletzt als Assistenztrainer beim Oberligisten TSV Schott Mainz an der Seitenlinie gestanden hatte. „Denn ich hatte in Worms meine längste intensive Zeit als aktiver Spieler“, erinnert sich der 34 Jahre alte Oppenheimer gerne zurück. Vier Jahre spielte der offensive Mittelfeldspieler beim VfR Wormatia Worms und eine Saison eben bei den Pfeddersheimern. Nun hat er die hehre Aufgabe, die unerwartet nah an der Abstiegszone stehende TSG zumindest mittelfristig wieder in die Oberliga zurückzuführen.

Und nun hat sie für Streker bereits begonnen, die erste Trainingswoche bei den Pfeddersheimern. Am Montag noch als Beobachter der vom gebliebenen Co-Trainer Frederik Tilger-Kuhn, der ihn weiterhin auch als Torwarttrainer und Video-Analyst unterstützen wird. Kein leichtes Unterfangen, ist der TSG-Kader zwar weiter individuell stark, aber eben auch noch durch Verletzungen gebeutelt. Wenn auch sich das Lazarett so langsam weiter lichtet. „Ich wurde von der Mannschaft und Frederik sehr gut aufgenommen“, zeigt Streker Freude und Dankbarkeit zugleich nach dem ersten „gegenseitigen Beschnuppern“ in seiner Auftakteinheit. Der Versicherungs-Unternehmer, der eine Agentur betreibt, wird seinen neuen Kader sogar viermal wöchentlich zu den Trainingseinheiten bitten. Der Schwerpunkt soll gerade am Anfang auf der Belastungsteuerung in intensiver Zusammenarbeit mit dem Athletiktrainer und Physiotherapeuten liegen. Am Dienstag, in seinem ersten Training, hatten 14 Kicker „normal“, deren sechs nach Krankheit oder Verletzung individuell gearbeitet.