Streitthema Punktgleichheit: FLVW droht Vizemeister-"Klagewelle" Stadtlohn-Aufstieg wirft Fragen auf von red · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat ein Problem, das immer größere Ausmaße annimmt. Nachdem der in der Aufstiegsrunde ausgeschiedene Bezirksliga 11-Vizemeister SuS Stadtlohn auf Antrag zur kommenden Saison in die Landesliga aufsteigen darf, steigt der Unmut unter allen anderen Bezirksliga-Vizemeistern, die nun ebenfalls den Antrag auf Eingruppierung in die Landesliga stellen. Nach FuPa-Informationen haben dies bereits KF Sharri, SV Ararat Gevelsberg, FC Castrop-Rauxel, VSV Wenden, SV Brilon und die Beckumer SpVg getan.

Der FLVW wurde nach FuPa-Informationen schon deutlich vor Saisonende darauf hingewiesen, dass die Auf- und Abstiegsregelung zum Thema Punktgleichheit dieses Jahr anders lautet. Der Wortlaut lässt vermuten, dass in der abgelaufenen Saison nicht die Tordifferenz zählte, sondern bei Punktgleichheit Entscheidungsspiele hätten angesetzt werden müssen. War das FLVW-Motto "Mut zur Lücke"?

Der FLVW hat diese Stimmen ignoriert und darauf hingewiesen, dass wie immer die Tordifferenz zählen würde. Rechtzeitig vor Saisonende für Rechtssicherheit zu sorgen, hatte beim FLVW offensichtlich aber niemand Interesse. Man könnte meinen, dass es der FLVW darauf ankommen lassen wollte. Mit etwas Glück hätte es tatsächlich in den 19 überkreislichen Staffeln keine einzige Punktgleichheit bei Auf- oder Abstiegsentscheidungen gegeben. Nur in der Bezirksliga 11 wurde der Aufstiegskampf tangiert. Der SuS Stadtlohn wurde offiziell aufgrund des schlechteren Torverhältnisses Vizemeister und nahm unter Protest an der Aufstiegsrunde teil. Der Rest ist bereits Geschichte. Stadtlohn schied aus, legte Beschwerde ein und wurde vom FLVW kurzerhand in die Landesliga gehoben - allerdings als "Vergleich ohne Schuldeingeständnis", damit Stadtlohn nicht weiter klagt.