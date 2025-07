Strassen glaubt gegen Dundee United an seine Chance

Brandenburger: „Wir müssen viel effizienter im letzten Drittel werden“

Je länger Strassens Hinspiel im Tannadice Park in Dundee dauerte, umso mutiger wurde man. Es fehlte nicht viel und man wäre zum Ausgleich gekommen. Genau dort will man für das Rückspiel anknüpfen und es besser machen. Strassen ist sich bewusst, dass man nah an einem positiven Ergebnis dran war. Gelingt es einem, vor dem Tor noch konkreter zu werden und einige Entscheidungen anders und besser zu treffen, wird man Chancen auf ein Weiterkommen haben.

„Wir müssen viel effizienter im letzten Drittel werden. Mit Flach- und Kurzpassspiel werden wir versuchen, dem Gegner wehzutun, da wir in Dundee gemerkt haben, dass es mit langen Bällen und Flanken vermutlich schwierig, da sie hinten drei wahre Türme stehen haben, die in der Luft nur sehr schwer zu bezwingen sind. Über diesen Weg versuchen wir, im Rückspiel ein positives Ergebnis zu erzielen und eine Runde weiterzukommen“ ließ uns Eric Brandenburger bereits kurz nach der erste Begegnung zwischen beiden Teams wissen.

Die Partie ist ausverkauft und es könnte zu einem zweiten Auswärtsspiel für den FC Una kommen: erstens muss man in Differdingen antreten, da das eigene neue Stadion noch nicht bezugsfertig ist und das „Stade de Luxembourg“ dann doch zu groß und teuer war. Zweitens kann man davon ausgehen, dass weit mehr schottische Fans vor Ort sein werden als die Zahl an Tickets, die sie über das offizielle Kontingent erhalten haben. Dundee United ruft Fans ohne Eintrittskarte auf seiner Website sogar dazu auf, nicht zum Stadion nach Differdingen zu fahren. Von Strassen aus fahren um 17 bzw. 17:30 Uhr Shuttle-Busse nach Differdingen. FuPa berichtet per Liveticker vom Spiel.