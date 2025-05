Der FC Una hat erstmals in seiner Geschichte die Coupe du Prince gewonnen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Strassen gewinnt „Coupe du Prince“ nach starker 1.Halbzeit Vogelwilde Schlussphase bringt Una-Sieg gegen Differdingen wieder in Gefahr Verlinkte Inhalte Coupe du Prince Junioren Klasse 1 Strassen Differdingen

Im spannenden Endspiel der Coupe du Prince zwischen Differdingen und Strassen, das vor beachtlichen 1.780 Zuschauern an der Escher Grenz stattfand, setzte sich der FC Una nach einer spektakulären Schlussphase mit 5:4 durch. Die Partie begann mit einem frühen Strassener Führungstreffer: Kidane Teklehimanot traf in der 10.' ins untere linke Eck (0:1). Strassen dominierte das Spiel fast nach Belieben und erhöhte in der 31.' durch Kirsch, der nach einem Abpraller von Differdingens Keeper zum 0:2 einschob. Es war bis zur Pause eine taktische Meisterleistung des FC Una, der in den ersten 45 Minuten die mit Abstand reifere Spielanlage zeigte.

Differdingen kämpfte sich aber unmittelbar nach der Pause durch einen Doppelschlag zurück. In der 49. Minute erzielte Covelas Pedrosa den Anschlusstreffer mit einem Schlenzer ins lange Eck (2:1). Nur 2 Minuten später glich Soares Delgado mit einem Aufsetzer aus dem Rückraum zum 2:2 aus (51.'). Die Vorstädter wackelten, bis der BGL-Ligue-erfahrene Sever in der 68.Minute einen klaren Handelfmeter zum 2:3 für Strassen verwandelte. Kirsch eröffnete eine verrückte Schlussphase in der 82.Minute mit seinem Treffer zum 2:4, als er sich auf der rechten Seite durchsetzte und ins lange Eck schlenzte. Differdingen gab jedoch nicht auf und verkürzte durch Cruz Duarte in der Nachspielzeit auf 3:4 (90.'+1). >> Fotogalerie