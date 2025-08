Strassen erneut knapp geschlagen

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend, wobei Strassen versuchte, den Druck zu erhöhen. Eine vielversprechende Gelegenheit von Delgado war etwas zu ungenau. Die entscheidende Wendung kam dann in der 64.Minute: Iovu köpfte einen Freistoß von Sapsford zum 0:1 in die Maschen und brachte United in Führung.

Strassen reagierte mit einem Schuss von Pimentel, der denkbar knapp über das Tor ging, und einem Aufsetzer von Perez, der vom Keeper abprallte. Trotz mehrerer Versuche gelang es Strassen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Am Ende war es ein Spiel, in dem die Gastgeber letztlich zu wenig Durchschlagskraft zeigten.

D.Agovic: „was fehlte war das nötige Glück im Abschluss“

Strassens Kapitän Denis Agovic gegenüber FuPa: „Das Spiel hat es hergegeben, dass wir sehr viel über links nach vorne spielten. Die Schwachstelle von Dundee United war ihre rechte Seite und wir versuchten darüber Druck zu machen. Wir haben über das gesamte Spiel gut mitgehalten, das Einzige was fehlte war das nötige Glück im Abschluss. Wenn wir das 1:0 erzielt hätten, wäre es ein etwas anderes Spiel geworden und wir hätte befreiter aufspielen können. Im Grossen und Ganzen sind wir mit beiden Partien zufrieden.“

