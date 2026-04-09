 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Strammes Programm für Dostlukspor, Topspiel-Kracher RWE-Burgaltendorf

Bezirksliga, Gruppe 6: Wird es bis zum Saisonschluss noch ein Mehrkampf um den Aufstieg oder machen die DJK Arminia Klosterhardt und Rot-Weiss Essen das Ganze unter sich aus? Der SV Burgaltendorf könnte stellvertretend für das Verfolgerfeld sich wieder ans Spitzenduo heranbeißen.

von Markus Becker · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
Doslukspor kann sich nach dem Wochenende von der Abstiegszone befreien.
Doslukspor kann sich nach dem Wochenende von der Abstiegszone befreien. – Foto: Markus Becker

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Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Der 27. Spieltag steht ganz im Zeichen des Spitzenspiels zwischen Rot-Weiss Essen II und dem SV Burgaltendorf - die Kontrahenten hausieren derzeit auf Tabellenplatz zwei und drei. Die in der Rückrunde noch verlustpunktfreie Profi-Zweitvertretung geht sicher als Favorit in die Partie, ist ob der Ausgangssituation aber auch gewarnt. Derzeit hat das Team von Stefan Lorenz nämlich den direkten Aufstieg in der eigenen Hand - der Kracher gegen Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt folgt zwei Wochen später. Das könnte sich im Falle einer Pleite gegen Burgaltendorf aber wieder ändern. Alleine das Hinspiel dürfte Grund genug zur Warnung sein: Damals gab RWE eine 3:0-Führung in der Schlussphase noch ab. In jedem Fall lechzen mit der SpVgg Sterkrade 06/07, Fortuna Bottrop und dem VfB Frohnhausen drei Verfolger auf einen Ausrutscher der beiden bestplatzierten Teams.

Am unteren Ende der Tabelle könnte Dostlukspor Bottrop bereits am Donnerstagabend gegen den SuS Haarzopf vorlegen. Drei Tage später geht es zum Abstiegskracher gegen die DJK Arminia Lirich. Parallel könnten die Sportfreunde Niederwenigern II sich gegen den designierten Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr ein kleines Polster nach unten verschaffen. Gleiches werden die Sportfreunde Königshardt gegen TuSEM Essen in Angriff nehmen.

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Nachholspiel vom 26. Spieltag

Heute, 20:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
20:00

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So läuft Spieltag 27

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:15live

So., 12.04.2026, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
16:00live

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:00live

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:15

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
14:00

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:30live

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:30

So., 12.04.2026, 13:45 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
13:45

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
15:30

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

So geht es weiter

28. Spieltag
17.04.26 VfB Frohnhausen - TuSEM Essen 1926
19.04.26 Sportfreunde Niederwenigern II - SpVgg Steele
19.04.26 SuS Haarzopf - Sportfreunde Königshardt
19.04.26 Dostlukspor Bottrop - FC Blau-Gelb Überruhr
19.04.26 SV Burgaltendorf - Fatihspor Essen 2001
19.04.26 Vogelheimer SV - Rot-Weiss Essen II
19.04.26 Fortuna Bottrop - DJK Arminia Lirich 1920
19.04.26 DJK Arminia Klosterhardt - Heisinger SV
19.04.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - Spvgg Sterkrade-Nord

Hier geht es zum Spielplan

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