Strammes Programm für Dostlukspor, Topspiel-Kracher RWE-Burgaltendorf

Doslukspor kann sich nach dem Wochenende von der Abstiegszone befreien. – Foto: Markus Becker

Der 27. Spieltag steht ganz im Zeichen des Spitzenspiels zwischen Rot-Weiss Essen II und dem SV Burgaltendorf - die Kontrahenten hausieren derzeit auf Tabellenplatz zwei und drei. Die in der Rückrunde noch verlustpunktfreie Profi-Zweitvertretung geht sicher als Favorit in die Partie, ist ob der Ausgangssituation aber auch gewarnt. Derzeit hat das Team von Stefan Lorenz nämlich den direkten Aufstieg in der eigenen Hand - der Kracher gegen Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt folgt zwei Wochen später. Das könnte sich im Falle einer Pleite gegen Burgaltendorf aber wieder ändern. Alleine das Hinspiel dürfte Grund genug zur Warnung sein: Damals gab RWE eine 3:0-Führung in der Schlussphase noch ab. In jedem Fall lechzen mit der SpVgg Sterkrade 06/07, Fortuna Bottrop und dem VfB Frohnhausen drei Verfolger auf einen Ausrutscher der beiden bestplatzierten Teams.

Am unteren Ende der Tabelle könnte Dostlukspor Bottrop bereits am Donnerstagabend gegen den SuS Haarzopf vorlegen. Drei Tage später geht es zum Abstiegskracher gegen die DJK Arminia Lirich. Parallel könnten die Sportfreunde Niederwenigern II sich gegen den designierten Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr ein kleines Polster nach unten verschaffen. Gleiches werden die Sportfreunde Königshardt gegen TuSEM Essen in Angriff nehmen.