"Stolz und glücklich" - Dietmar Hirsch lobt MSV nach 3:1 gegen Aachen

Der MSV Duisburg zeigt nach der Klatsche in Hoffenheim die erhoffte Reaktion und schlägt Alemannia Aachen im Westschlager klar mit 3:1. Durch das bessere Torverhältnis erobern die Zebras zudem die Tabellenführung in der 3. Liga zurück. Am kommenden Wochenende geht es zum Spitzenspiel nach Cottbus. Zuvor aber gibt es die Stimmen der Trainer aus Duisburg und Aachen zur Begegnung.

Mersad Selimbegovic: "Manchmal gibt es zwei Optionen. Entweder ist es schwer was zu sagen oder ganz leicht. Heute entscheide ich mich für die zweite Variante. Wir haben das Spiel nach 45 Minuten verloren gehabt, weil wir nicht da waren und keine Zweikämpfe angenommen haben. Wir haben die einfachen Dinge, die es im Fußball braucht, vermissen lassen und es dem Gegner so einfach gemacht. Natürlich läuft das alles so gegen dich, aber das hat auch damit zu tun, mit welcher Energie du auf dem Platz stehst, dass er den ersten Ball gleich einen Winkel schweißt, dass wir vielleicht eventuell einen Elfmeter kriegen oder nicht. Deswegen war die zweite Halbzeit, das kann ich sagen, ein bisschen besser, aber ich weiß nicht, ob es da nur an uns lag oder am Gegner, der auch nicht zu viel riskieren wollte."

Dietmar Hirsch: "Wir hatten in der ersten Halbzeit sehr viel Energie. Dass meine Mannschaft nach dem Hoffenheim-Spiel so eine Reaktion gezeigt hat, war nicht selbstverständlich. Wir haben das Spiel schnell aufgearbeitet und unsere Lehren gezogen. Ich habe ja auch in der PK vor dem Spiel gesagt, ich muss das große Ganze nicht in Frage stellen, da will ich gar nichts zu sagen. Aber so wie wir letzte Woche aufgetreten sind, das waren nicht wir, das war nicht der MSV Duisburg und das waren nicht meine Jungs. Und heute war es wieder unsere Mannschaft und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, speziell auf die erste Halbzeit.

Wir waren heute so effektiv, auch bei den Toren, die sehr schön herausgespielt waren, wie in den ersten Spielen, wo wir Spiele gewonnen haben. Wir brauchen nicht viele Chancen, aber die, die wir haben, die waren gut heute, die waren effektiv genutzt und ich bin sehr, sehr froh heute, sehr glücklich. Und wenn man die anderen Ergebnisse sieht, dann weiß jeder, was nächste Woche für ein geiles Spiel wieder auf uns wartet, da freuen wir uns drauf."

So spielten die Mannschaften

MSV Duisburg – Alemannia Aachen 3:1

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (72. Mert Göckan), Alexander Hahn, Can Coskun, Leon Müller, Rasim Bulic (80. Maximilian Dittgen), Conor Noß, Christian Viet (80. Thilo Töpken), Steffen Meuer (73. Jesse Tugbenyo), Patrick Sussek - Trainer: Dietmar Hirsch

Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Sasa Strujic (78. Lukas Scepanik), Jeremias Lorch (67. Faton Ademi), Pierre Nadjombe (81. Emmanuel-Chinedu Elekwa), Marius Wegmann, Bentley-Baxter Bahn, Danilo Wiebe, Lars Gindorf, Mehdi Loune (67. Florian Heister), Niklas Castelle (46. Marc Richter), Mika Schroers - Trainer: Mersad Selimbegovic

Schiedsrichter: Max Burda (Berlin) - Zuschauer: 28119

Tore: 1:0 Conor Noß (7.), 2:0 Steffen Meuer (33.), 3:0 Can Coskun (41.), 3:1 Faton Ademi (80.)