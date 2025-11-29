Reaktion gezeigt: MSV Duisburg zerlegt Alemannia Aachen

Übe 13 Jahre mussten sich die Fans von Alemannia Aachen und dem MSV Duisburg gedulden, ehe die beiden Teams wieder in einem Pflichtspiel aufeinandertrafen. In der 3. Liga ging es vor ausverkauftem Haus im Duisburger Wedaustadion von Beginn an ordentlich zur Sache. Zur Pause führten die Zebras verdientermaßen bereits mit drei Toren, nach dem Seitenwechsel verwalteten die Gastgeber weitestgehend das Ergebnis, kassierten aber noch ein Gegentor.

Im Westschlager gegen die Kaiserstädter erwischte der MSV den perfekten Start. Schon nach sieben Zeigerumdrehungen brachte Conor Noß die Hausherren in Führung. Zuvor hatte Christian Viet im Mittelfeld stark den Ball behauptet und auf seinen Mitspieler durchgesteckt. Der hatte alle Zeit der Welt, Jan Olschowsky im Aachener Tor auszugucken und das Spielgerät mit einem satten Schuss im Winkel zu platzieren. Kurz wurde es da laut im Stadion, ansonsten herrschte auf den Rängen in den ersten zwölf Minuten Schweigen. Die Fanszenen beider Vereine beteiligten sich m deutschlandweiten Protest gegen die geplanten Maßnahmen, die derzeit bei den Innenministern der Länder besprochen werden. Brachial endete dieser nach besagter Zeit und die Aachener Fans zeigten gleich eine beeindruckende Pyroshow, die allerdings so viel Rauch produzierte, dass die Begegnung mehrere Minuten unterbrochen werden musste.

Als es weiterging, offenbarten die Gäste große Lücken. Besonders die rechte Seite der Alemannia war immer wieder verweist und ließ den Duisburgern viel Raum zum Kombinieren. In der Phase ab der 30. Minute zogen die Duisburger das Tempo noch einmal an. Nach einer Flanke von Can Coskun köpfte Steffen Meuer zum 2:0 ein. Sein Kopfball wurde von Danilo Wiebe noch so abgefälscht, dass Olschowsky keine Chance hatte (33.). Kurz darauf verpasste Meuer erneut per Kopf nach Flanke von Joshua Bitter nur knapp (38.), Leon Müller setzte seinen Schuss aus 25 Metern nur knapp neben den Pfosten (40.). Besser machte es Coskun wenige Augenblicke später. Einen fast 50 Meter dauernden Solo-Lauf vollendete er mit dem 3:0 kurz vor dem Pausenpfiff (41.). Die Gäste fanden kaum Zugriff und mussten den Zebras oft hinterherschauen. Folgerichtig war die Pausenführung der Hausherren auch in der Höhe vollkommen verdient.