Stolpergefahr für Mainzer Oberligisten

Beim TSV guckt man nur auf sich selbst. Diesen Kurs fährt Trainer Samuel Horozovic seit einigen Wochen, im Training, in der Videoanalyse. Die Fortschritte mit und gegen den Ball sind offenkundig, gipfelnd im überzeugenden 5:1-Sieg bei RW Koblenz. „Wir wollen unser Spiel durchziehen, unsere Entwicklung vorantreiben. Das soll der Weg sein in der Oberliga“, sagt der 27-Jährige, der sich bei aktuell nur drei Ausfällen auf den meisten Positionen über den tobenden Konkurrenzkampf freut – außer im Zentrum.

Da hat sich das Trio Etienne Portmann, Jost Mairose und Daniel Bohl als so unverzichtbar erwiesen, wie man es erwarten durfte. Je elf von 13 möglichen Startelf-Einsätzen sind verbucht. Portmann, der Spielmacher, ist mit neun Treffern auch bester Torschütze, Kapitän Mairose kurbelt unermüdlich an, und Neuzugang Bohl bringt als „Holding Six“ das Maß an Routine und Abgebrühtheit ein, das in der Regionalliga vermisst wurde.